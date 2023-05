Oristano: seconda giornata Festival dello Sviluppo Sostenibile

Seconda giornata domani a Oristano

per il Festival dello Sviluppo Sostenibile

“Sogna, ragazzo, sogna”, la tre giorni in corso fino a domenica

sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Sabato 20 maggio mattina



All’insegna dei giovani e del futuro possibile e sostenibile, la seconda giornata, domani (sabato 20), prende il via alle 9.30 in piazza Eleonora con l’apertura di uno spazio espositivo dei laboratori sullo sviluppo sostenibile realizzati dalle scuole coinvolte e con un laboratorio espressivo che coinvolgerà i giovani nella creazione di “pannelli idea” sullo Sviluppo Sostenibile con la partecipazione dello street artist Manu Invisible.

A causa delle incerte condizioni meteo, si sposta da piazza Corrias, dove era prevista, al Teatro Garau il tavolo di dialogo e confronto dal titolo “Giovani cittadini globali: punti di vista sul futuro” in programma dalle 10 a mezzogiorno. Si tratta di uno spazio di discussione e scambio di idee tra giovani e adulti di riferimento nelle diverse sfere della scuola, della società, della cultura e della politica.

Aperto al confronto con gli studenti e i rappresentanti della Consulta Giovanile. E’ introdotto dai saluti di Antonio Franceschi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Oristano; nonchè di Sebastiano Corona, coordinatore del gruppo Giovani del festival “Sogna, ragazzo, sogna”; l’incontro vedrà la partecipazione di Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini e fondatore dell’onlus Maestri di strada; Caterina Satta, ricercatrice e docente di Sociologia presso l’Università di Cagliari; e Maria Bonaria Zedda, assessore all’Ambiente del Comune di Oristano. Sarà un’opportunità preziosa per ascoltare le prospettive dei giovani e approfondire il dibattito sul futuro.



Sabato 20 maggio pomeriggio

I lavori nel pomeriggio si trasferiscono al Teatro San Martino dove avranno inizio alle 15.30, con l’esposizione e la presentazione delle opere realizzate nel Laboratorio Espressivo svoltosi durante la mattinata. A seguire, alle 16.30, si terrà un tavolo di dialogo e confronto, sempre sul tema dei giovani e della sostenibilità, dal titolo “Il protagonismo delle nuove generazioni per lo sviluppo delle comunità. Quali politiche?”. Anche in questa occasione, il confronto sarà aperto a rappresentanti delle imprese giovanili, studenti, amministratori pubblici, cooperatori e operatori sociali attivi sul territorio.

Il tavolo sarà coordinato da Andrea Pianu, vice presidente nazionale e responsabile per la Sardegna di Legacoop sociali. Tra i partecipanti previsti, Andrea Morniroli, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e socio della cooperativa sociale Dedalus di Napoli, nonchè Maria Lucia Piga, presidente del corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università di Sassari, e Michele Schirru, coordinatore di Generazioni, il network di Legacoop Sardegna che riunisce i giovani cooperatori. Sarà dunque un’occasione per approfondire il ruolo attivo dei giovani nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità e discutere delle politiche necessarie per supportarli in questo percorso.

Sabato 20 maggio sera

In serata tiene banco la musica dal vivo con un programma in linea col tema della giornata. Il concerto è affidato a ospiti cari al pubblico dei più giovani. Riflettori e amplificatori accesi in piazza Eleonora a partire dalle 21.30 con la musica degli oristanesi Olhogram. Ovvero una formazione capace di animare tante feste e serate cittadine e della provincia con un largo seguito di pubblico. Si proseguirà poi con il free styler sardo Mattia Cerrito, campione di visualizzazioni sul social Tik Tok sotto il nome di Ciao Iuser; infine ci sarà il rapper Dani Faiv e con il disc-jockey, compositore e produttore Angemi. L’ingresso alla serata è libero e non occorre prenotazione.

Domenica 21 maggio

Nella sua ultima giornata, domenica 21 maggio, il festival vivrà due diversi appuntamenti tra mare e stagni. Infatti, alle 9.30, nella vicina Cabras, è in programma una visita guidata alla scoperta della peschiera di Mar’e Pontis. Porrà al centro dell’attenzione dei visitatori il rapporto tra l’attività dell’uomo e l’ambiente, una convivenza rispettosa che continua nel tempo. Inoltre, alla stessa ora dal porticciolo di Torre Grande partirà un’escursione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Golfo di Oristano. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università di Biologia Marina di Cagliari; il centro CEAS di Oristano e i Pescatori delle Marinerie dell’Oristanese. Infine, permetterà ai partecipanti di analizzare i danni da inquinamento provocati al mare e alla fauna selvatica dall’intensiva e incontrollata azione umana.

Organizzatori

Il festival “Sogna, ragazzo, sogna” è organizzato da Legacoop Sardegna e Dromos con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Oristano e Legacoop, con il contributo di Fondazione di Sardegna, Fondazione Unipolis, UnipolSai, Coopfond, nonchè Banco di Sardegna, BPER, Conad, Coop, e anche CAS – Coop Allevatrici

