Oristano festeggia una nuova centenaria: Maria Carmela Pinna.

Nata a Bosa il 25 maggio 1923, ieri a Oristano è stata festeggiata dalle figlie, dai 5 nipoti, parenti e amici. Era presente anche l’Assessore comunale Rossana Fozzi che a nome del Sindaco Massimiliano Sanna e della comunità oristanese le ha donato una targa ricordo.

Maria Carmela Pina, appena adolescente, rimasta orfana di padre, andò a vivere ad Arborea. Qui iniziò presto a lavorare. Maggiorenne fu assunta come commessa in una drogheria, dove rimase per 13 anni, amata e stimata da tutti i compaesani. All’età di 33 anni sposò Salvatore Fiandri. Nel 1961 insieme si trasferirono ad Oristano, dove lui lavorò come operaio presso la Ceramica Alquati fino alla pensione.

Madre di due figlie, Annaluisa e Maria Antonella, e nonna di 5 nipoti, si è dedicata con passione alla famiglia.

Donna molto socievole, nel quartiere del Sacro Cuore per tanti anni, insieme al marito Salvatore, è stata molto attiva nella vita parrocchiale.

Appassionata della bicicletta, che ha usato sino all’età di 80 anni, ha sempre avuto tanti interessi per tutto ciò che la circonda. Ancora oggi utilizza lo smartphone per comunicare con parenti e amici e il tablet per tenersi informata. Confessa, tuttavia, di avere il rimpianto di non aver imparato a usare il computer.

Così come ha fatto per tutta la sua vita, anche nei momenti più difficili della guerra e del lutto per la scomparsa del marito, anche durante la pandemia ha vissuto con grande fede affidandosi alla volontà di Dio.

