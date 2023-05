Occupazioni case a Catanzaro: parla Brugnano (Fsp Polizia di Stato)

Brugnano sottolinea la necessità di un censimento immobili a Sud di Catanzaro, segnalando il problema delle occupazioni abusive

“Occorre attuare un censimento chiaro sugli immobili dei quartieri a Sud di Catanzaro. Qui le occupazioni abusive costituiscono un grave segnale di illegalità, in cui lo Stato ha perso il suo potere”. Lo afferma il segretario nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano. Le dichiarazioni hanno seguito l’operazione che ha evidenziato estorsioni e violenze per l’occupazione degli immobili popolari, con l’aggressione dei poliziotti al momento degli arresti. “Solo la grande professionalità del personale della Digos ha consentito che l’operazione non si trasformasse in uno pericoloso scontro tra criminali e forze dell’ordine. Ed allora, ciò che non è più rinviabile è un’azione concreta di Comune, Aterp e forze di polizia. Bisogna chiarire chi abita negli immobili, a che titolo, con quali forniture di servizi si procede e a che titolo”.

Secondo Brugnano si tratta di “un piano di riconquista del territorio. Perché l’occupazione abusiva rappresenta un dramma concreto in questi quartieri. Da un lato la violazione dei diritti e delle regole, dall’altro il segnale di prepotenza con cui esponenti della criminalità organizzata fanno prevalere la propria legge. Tutto questo non può più essere accettabile. lo Stato deve reagire con tutte le sue articolazioni”.

