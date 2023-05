Sanità, Nursing Up De Palma: “Fuga di infermieri italiani all’estero: preoccupante aumento degli operatori sanitari lombardi (più del doppio) che hanno scelto di lavorare soprattutto nel Ticino”.

Nel Canton Ticino il totale delle persone residenti che hanno un’occupazione è 164.400. Di queste, quasi il 16% lavora in ambito socio-sanitario, ossia 26.000. Ai citati 26.000 vanno però aggiunti quasi 5.000 persone operative nello stesso campo che ogni giorno entrano in Ticino dall’Italia per lavorare nella sanità: moltissimi tra questi sono infermieri. In parole povere 1 persona su 6, tra medici, infermieri e oss, nel Ticino, è di nazionalità italiana.

Sul piatto c’è uno stipendio base che prevede almeno il doppio della nostra retribuzione, questo significa 3mila euro netti di stipendio base, per arrivare anche a picchi di 8mila dopo anni di lavoro sul campo e una specializzazione: ma non è solo questo a rendere molto appetibili le offerte di lavoro che arrivano dalla vicina Svizzera.

Parliamo in questo caso di infermieri frontalieri. I dati cantonali confermano il trend in crescita; registrando nel triennio 2020-2022 oltre 350 professionisti della salute (di cui il 90% infermieri) che sono passati oltre confine. Si tratta di un report dai contenuti assai preoccupanti; dal momento che si registra una fuga che supera più del doppio le cifre dei trienni precedenti.

La fuga di professionisti, in particolare lombardi, soprattutto nel vicino Ticino, è tutta contenuta nei nuovi dati che gli ordini professionali di Como e Varese, qualche giorno fa, hanno evidenziato in un report recentissimo. I nuovi numeri sono davvero allarmanti.

ROMA 24 MAG – «Piove sul bagnato in una sanità italiana; che sembra, ogni giorno di più, una nave in difficoltà, che già da tempo imbarca acqua.

Ma il dato ancora più impressionante è che il 55% di loro non ha alcuna intenzione di tornare, il 30% è in attesa di un concorso per poter rientrare, ma le condizioni offerte dalle nostre aziende sanitarie, in tal senso, non sono certo allettanti, e il 15% è indeciso sul da farsi.

Ma non possiamo guardare solo alla Svizzera come isola felice che attira le attenzioni degli infermieri italiani. Da anni paesi come Germania, Lussemburgo, Inghilterra, non ultime Belgio e Olanda, offrono ai nostri professionisti condizioni di lavoro che da noi sono assolutamente impensabili.

Nel nostro costante monitorare le offerte di lavoro in arrivo dall’estero, poi, ci siamo soffermati su proposte che appaiono assai allettanti, addirittura provenienti da oltre oceano.

La UPMC, leader mondiale dell’assistenza sanitaria, cerca urgentemente Infermieri e Infermiere da inserire nelle sue attività assistenziali. In particolare per posizioni lavorative negli Stati Uniti in diverse tipologie di strutture. I contenuti dell’offerta sembrano allettanti; basta solo leggere che viene offerto un bonus di accesso fino a 15.000 dollari per infermieri con almeno un anno di esperienza.

La situazione è sotto gli occhi di tutti e doverosamente va raccontata alla collettività: la fuga di infermieri italiani all’estero continua ad allargarsi a macchia d’olio. E non possono esistere soluzioni tampone diverse da una reale valorizzazione, un progetto organico costruito intorno alle loro competenze. E’ arrivato il momento di smettere di piangersi addosso, occorre rimboccarsi le maniche per arginare questa emorragia», conclude De Palma.