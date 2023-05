Nuovi traguardi dopo il tumore: le Pink Flamingos all’ospedale Civile di Alghero

Sassari, 29 maggio 2023 – Tappa ad Alghero per le Pink Flamingos, Il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi.

Sono 16 le donne del progetto “Pink Flamingos” che, partite dall’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari ieri (domenica 28 maggio) hanno raggiunto Oristano, e oggi, dopo aver percorso 109 chilometri, sono arrivate questo pomeriggio all’ospedale Civile di Alghero.

Ad accoglierle in città c’erano il Direttore Sanitario della Asl di Sassari, Vito La Spina, oltre agli operatori dell’Oncologia Ospedaliera del “Civile”, e numerosi rappresentanti dei reparti dell’ospedale algherese.un nutrito gruppo che ha accolto le cicliste con un lungo applauso: “Tutti noi dobbiamo imparare a godere delle cose belle della vita, e voi oggi state lanciando un importante messaggio”, ha detto il Ds La Spina.

advertisement

Le parole del Direttore sanitario della Asl di Sassari, Vito la Spina.

“Con il nuovo atto aziendale abbiamo voluto ridare una nuova veste ai nostri ospedali e stiamo lavorando per realizzare quanto contenuto nel documento programmatori. In quest’ottica sosteniamo queste occasioni di sensibilizzazione che tengono alta l’attenzione su un argomento quale le malattie oncologiche.

In risposta alle esigenze della nostra popolazione stiamo creando ad Alghero una equipe multidisciplinare, che possa lavorare in rete con l’ospedale di Ozieri e con le altre strutture del territorio, come anche con l’Aou, e possa realizzare dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), di chirurgia oncologica a bassa- media intensità di cura, come il percorso senologico, o anche la chirurgia addominale per via laparoscopica”.

Le parole di Cristina Concas, presidente dell’associazione Pink Flamingos

“Vogliamo dimostrare alle altre donne che si trovano a percorrere il nostro stesso percorso che si può reagire alla malattia. Noi siamo lanciate verso una modalità nuova di vita. Tuttavia vogliamo precisare che i guerrieri siete voi operatori sanitari a cui noi ci affidiamo in maniera completa. L’idea di poter restare nei nostri territori e avere le stesse opportunità di cura vicino a casa, ci fa be sperare “.

La pedalata proseguirà domani per Sassari (30 maggio). Per poi toccare La Maddalena (31 maggio); Olbia (primo giugno); Nuoro (2 giugno); Lanusei (3 giugno); per concludersi a Cagliari il 4 giugno al Parco delle Emozioni.

La Asl di Sassari ringrazia i volontari e i privati che hanno reso possibile la manifestazione.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui