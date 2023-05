Nuove corse linea 29

Per soddisfare le richieste pervenute da parte degli studenti universitari,-

a seguito della chiusura di una tratta della metropolitana da e verso la Cittadella Universitaria, –

advertisement

CTM SpA attiverà, dunque, a partire da domani, giovedì 11 maggio, il potenziamento della linea 29 con sei corse aggiuntive complete e quattro limitate.

Nuove corse linea 29

Gli studenti che viaggiano, quindi, da Piazza Matteotti alla Cittadella Universitaria durante gli orari di inizio e fine lezione troveranno la linea 29 ancora più accessibile e affidabile; con quattro corse aggiuntive complete da PIAZZA MATTEOTTI alle ore 7.55, 8.10, 14.08 e 14.26 verso Cittadella Universitaria-Policlinico. Per il rientro, quindi, due corse complete dal Policlinico/Cittadella Universitaria verso Piazza Matteotti alle ore 13.23 e 13.43.

Ulteriori corse, inoltre, partiranno da Policlinico/Cittadella Universitaria fino a Piazza Giovanni XXIII alle ore 14.58 e 15.15; e da piazza Giovanni XIII verso Policlinico/Cittadella Universitaria alle ore 13.02 e 13.23.

Di seguito riportiamo, dunque, il percorso completo e gli orari di partenza della linea 29 già programmate :

DA MATTEOTTI A POLICLINICO

Percorso: Matteotti (Fronte Stazione Fs) – Roma (Molo Sanità) – Roma (Molo Dogana) – XX Settembre (ex Corte dei Conti) – Sonnino (Archivio di Stato) – Sonnino (ang. via Alghero) – Paoli (ang. via Tola) – Dante (ang. via Cino da Pistoia) – Dante (ang. via Todde) – Giovanni XXIII (Chiesa) – 28 Febbraio (Assessorato RAS) – Chiabrera (ang. via Stampa) – Torricelli (ang. via Flavio Gioia) – Vesalio (scuole) – ancora Vesalio (fermata Metrò) – Pisano (parco Teramaini) – Cabras (cantina sociale) – Porto Botte (fermata Metrò) – Porto Botte (ang. via Scevola) – Porto Botte (ang. via Aritzo) – San Fulgenzio (campi sportivi) – San Fulgenzio (ang. via Argentina) – Cittadella Universitaria – infine Policlinico Universitario

7.10 – 7.30 – 7.50 – 7.55 (NUOVA CORSA) – 8.02 (LIMITATA 28 FEBBRAIO) – 08.10 (NUOVA CORSA) – 13.58 – 14.08 (NUOVA CORSA) – 14.18 – 14.26 (NUOVA CORSA) – 14.39 (LIMITATA 28 FEBBRAIO)

DA POLICLINICO A MATTEOTTI

Policlinico Universitario – Cittadella Universitaria – San Fulgenzio (ang. via Marconi) – San Fulgenzio (ang. via Mure) – Caracalla (ang. via S. Giuliano) – Caracalla (ang. via Capo d’Orso) – Caracalla (fermata Metrò) – Cabras (ang. via Italia) – Pisano (centro commerciale) – Vesalio (cittadella finanziaria) – Vesalio (ang. via Giovine Italia) – Vesalio (ang. via Turr) – Torricelli (ang. via Asfodelo) – Chiabrera (ang. via Rosa) – 28 Febbraio (fronte Assessorato RAS) – Giovanni XXIII (fronte via Alberti) – Pascoli (ang. via Petrarca) – San Benedetto (fronte Buon Pastore) – Dante (ang. via Farina) – Dante ang. via Deledda) – Dante (ang. via San Lucifero) – Bonaria (RAI) – ancora Bonaria (Fronte Banco di Sardegna) – Roma (fronte Molo Dogana) – Roma (Fronte Molo Sanità) – infine, Matteotti (Fronte Stazione FS)

6.20 – 7.15 – 8.54 (NUOVA CORSA) – 9.04 (NUOVA CORSA) – 13.15 – 13.23 (NUOVA CORSA) – 13.35 – 13.43 (NUOVA CORSA) – 13.55

DA SAN BENEDETTO A POLICLINICO

San Benedetto (fronte Buon Pastore) – Dante (ang. via Cino da Pistoia) – Dante (ang. via Todde) – Giovanni XXIII (Chiesa) – 28 Febbraio (Assessorato RAS) – Chiabrera (ang. via Stampa) – Torricelli (ang. via Flavio Gioia) – Vesalio (scuole) – Vesalio (fermata Metrò) – Pisano (parco Teramaini) – Cabras (cantina sociale) – Porto Botte (fermata Metro) – Porto Botte (ang. via Scevola) – Porto Botte (ang. via Aritzo) – San Fulgenzio (campi sportivi) – San Fulgenzio (ang. via Argentina) – Cittadella Universitaria – infine, Policlinico Universitario

6.37 – 7.41 – 8.13 – 8.38 – 9.03 – 9.28 – 9.53 – 10.18 – 10.43 – 11.13 – 11.38 – 12.03 – 12.33 – 12.58 – 13.20 – 13.43 – 14.48 – 15.18 – 15.53 – 16.28 – 17.03 – 17.38 – 18.13 – 18.48 – 19.23 – 19.58 – 20.33 – 21.08 (LIMITATA 28 FEBBR.) – 21.37 (LIMITATA 28 FEBBR.)

DA POLICLINICO A SAN BENEDETTO

Policlinico Universitario – Policlinico Universitario – Cittadella Universitaria – San Fulgenzio (ang. via Marconi) – San Fulgenzio (ang. via Mure) – Caracalla (ang. via S. Giuliano) – Caracalla (ang. via Capo d’Orso) – Caracalla (fermata Metro) – Cabras (ang. via Italia) – Pisano (centro commerciale) – Vesalio (cittadella finanziaria) – Vesalio (ang. via Giovine Italia) – Vesalio (ang. via Turr) – Torricelli (ang. via Asfodelo) – Chiabrera (ang. via Rosa) – 28 Febbraio (fronte Assessorato RAS) – Giovanni XXIII (fronte via Alberti) – Pascoli (ang. via Petrarca) – infine, San Benedetto (fronte Buon Pastore)

7.45 – 8.05 – 8.30 – 8.42 (LIMITATA GIOVANNI XXIII) – 9.00 – 9.25 – 9.50 – 10.15 – 10.40 – 11.05 – 11.30 – 12.00 – 12.25 – 12.52 – 14.20 – 14.50 – 14.58(LIMITATA GIOVANNI XXIII) – 15.08 (LIMITATA GIOVANNI XXIII) – 15.15 (LIMITATE GIOVANNI XXIII) – 15.25 – 16.00 – 16.35 – 17.10 – 17.45 – 18.20 – 18.55 – 19.30 – 20.05 – 20.40 – 21.10

DA PIAZZA GIOVANNI XXIII A POLICLINICO

Giovanni XXIII (Chiesa) – 28 Febbraio (Assessorato RAS) – Chiabrera (ang. via Stampa) – Torricelli (ang. via Flavio Gioia) – Vesalio (scuole) – Vesalio (fermata Metrò) – Pisano (parco Teramaini) – Cabras (cantina sociale) – Porto Botte (fermata Metro) – Porto Botte (ang. via Scevola) – Porto Botte (ang. via Aritzo) – San Fulgenzio (campi sportivi) – San Fulgenzio (ang. via Argentina) – Cittadella Universitaria – infine, Policlinico Universitario

13.02 – 13.23

“Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di trasporto pubblico sicuro, affidabile e conveniente per gli studenti che frequentano la Cittadella Universitaria” ha dichiarato, inoltre, il Direttore Generale di CTM SpA Bruno Useli. “L’azienda ha messo a disposizione con un impegno straordinario le risorse necessarie per migliorare il servizio. Siamo sempre attenti alle esigenze della comunità studentesca”.