Nuova continuità aerea, FIT CISL “Bene proposta dell’assessore Moro, ma attendiamo di leggere il disegno di legge”

Cagliari, 19 maggio 2023 – “Va bene la nuova proposta di “Mobilità ulteriore della Sardegna”. Questa è la domanda che l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha presentato oggi a Sassari. L’avevano già anticipata durante un’attività promossa lo scorso 4 maggio.

Si tratta di un primo passo verso un nuovo modello di continuità territoriale che, attraverso il combinato disposto delle normative europee, consente alla Sardegna di avviare un percorso di destagionalizzazione che da tempo, come sindacato chiediamo”. Lo affermano Michele Palenzona e Gianluca Langiu della Fit cisl.

“Solo con un aumento di frequenze anche nel periodo invernale possiamo garantire ed incrementare i livelli occupazionali dei lavoratori aeroportuali. Soprattutto negli scali a vocazione stagionale. Inoltre, si garantiscono collegamenti maggiori verso nuovi aeroporti oggi non inseriti nella Continuità Territoriale e non serviti dal mercato.

Per poter fare considerazioni ancor più di merito, è comunque necessario aspettare di leggere il disegno di legge”, concludono Palenzona e Langiu.

Con il termine continuità territoriale si indicano quegli strumenti legislativi che hanno lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini abitanti in regioni disagiate della nazione a cui appartengono. Ovvero di rafforzare la coesione tra le diverse aree di uno stesso Stato. Ciò superando svantaggi connessi alla loro lontananza; irraggiungibilità; o difficoltà di accesso. In pratica, questo principio si traduce in un sistema di aiuti o strutture fornite dallo Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate.

