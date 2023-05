Nuoro: Maria Francesca Chiappe presenta “Ostaggio”

Sabato 3 giugno, alle 18:30, nello spazio Ilisso di Nuoro, l’ultimo appuntamento con la Rassegna Letteraria Primaverile organizzata dal Club di Jane Austen Sardegna

Ospite, Maria Francesca Chiappe con il suo nuovo romanzo “Ostaggio”, edito da Castelvecchi. Con l’autrice dialogherà Graziella Monni.

La rassegna letteraria primaverile organizzata dal Club di Jane Austen, dedicata quest’anno al tema “Ri-Connessioni”, si concluderà sabato 3 giugno nello Spazio Ilisso di Nuoro con la presentazione del nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, “Ostaggio” (Castelvecchi), sequel di “Non è lei”, pubblicato lo scorso anno sempre da Castelvecchi. Durante l’incontro, l’autrice converserà con Graziella Monni.

L’autrice

Maria Francesca Chiappe, giornalista professionista, è caporedattrice del quotidiano L’Unione Sarda per il quale si è a lungo occupata di cronaca giudiziaria. Dal 1986 al 1995 ha lavorato al Tg di Videolina. Per la stessa emittente televisiva, nel 2012 ha curato e condotto un ciclo di trasmissioni sui delitti irrisolti. Nel 2008 ha vinto il Premio Nazionale Cronista dell’anno (carta stampata) dell’Unione nazionale cronisti italiani.

Nel 2011, col libro “Ladri di Uomini. Sequestri di persona in Sardegna e nel mondo”, ha ottenuto una menzione speciale al Premio Alziator. Nel 2013 ha vinto il premio Fernando Pilia nella sezione saggistica con il libro “Gli ottanta passi che hanno cambiato il Poetto”. Nel 2017 è stata insignita dal Capo dello Stato dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Ha pubblicato i volumi “Carezze di sangue”, “La serra dei misteri”, “Il potere che uccide” e, nel 2022, “Non è lei”, il suo primo romanzo noir.

L’opera

Primavera 2021, la Sardegna è l’unica regione in zona bianca ma la morsa delle restrizioni anti-Covid non si allenta. A Cagliari una donna scompare dalla sua casa al Poetto; la macchina è nel cortile, gli sportelli vengono trovati aperti, la chiave ancora nel quadro, la figlia di cinque anni piange disperata in giardino. Scatta il piano antisequestri, il marito è un professionista benestante che vive tra Cagliari e Milano. Arriva una richiesta di riscatto milionaria. Il capo della squadra mobile Fernando Corallo indaga mentre la giornalista Annalisa Medda lo pungola con le sue famigerate inchieste per la tv locale fino a quando un cadavere viene ritrovato a Cala Fighera, la spiaggia dei nudisti. Maria Francesca Chiappe costruisce un perfetto meccanismo a orologeria e, con una scrittura puntuale e accurata, ci conduce in un giallo in cui nulla può dirsi scontato e gli equilibri possono saltare da un momento all’altro.

L’evento è inserito nel calendario nazionale “Il Maggio dei libri” ed è organizzato in collaborazione con Spazio Ilisso e la libreria Mieleamaro di Nuoro.

La partecipazione è gratuita ma si consiglia la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@janeaustensardegna.com.

