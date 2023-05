Nubifragio Emilia Romagna: le responsabilità delle “menti di cemento”

Piove. Dopo due anni di siccità, piove a dirotto e uno direbbe finalmente! E invece no. Piove talmente tanto e talmente forte, in una

terra cementificata, resa arida e impermeabile dalla siccità, che

questa pioggia anziché portare vita porta morte, sfollati, disastri.

E su facebook in molti – che fino a pochi giorni fa sfottevano i

“gretini” dicendo che ora potevano vendere ombrelli – ora sono pronti

a dire che la pioggia romagnola è dovuta alle scie chimiche. Altri, nei

media tradizionali, si ostinano a parlare di mal tempo, di eventi

imprevisti, quando ormai è tutto ampiamente previsto e prevedibile.

E allora – mai come ora – e con un groppo in gola sono felice di

ospitare nel giornale che dirigo la rassegna di Andrea Degl’Innocenti

che nella puntata di ieri riportava le parole – dure come il

cemento – del Professor Paolo Pileri e le proposte di Cristiano

Bottone e Luca Lombroso.

Ad esempio: “L’Emilia-Romagna, da anni, consuma suolo come se non ci

fosse un domani, parandosi dietro a una legge urbanistica regionale del

2017 (la numero 24) che fa letteralmente acqua da tutte le parti per

quanto riguarda la tutela del suolo. E i nodi vengono al pettine”.

“Insopportabili le lacrime dei politici e delle varie autorità civili

o di alcune organizzazioni dell’agricoltura che riescono a prendersela

perfino con le nutrie che bucano gli argini, tanta è la miopia o la

svogliatezza di vedere che il clima è cambiato per causa nostra e siamo

noi i soli responsabili di tutto ciò. La nostra urbanistica, la nostra

agricoltura, la nostra mobilità autocentrica, la nostra idea di

crescita e sviluppo.

Siamo noi le nutrie, noi i sapiens che non vogliamo

smettere di consumare suolo, di cementificare in ogni dove, di tenere in

piedi questo modello sociale ed economico dilapidatore di natura. Oggi

sono tutti a piangere ma ieri erano tutti schierati a deridere e non

considerare quanti di noi, pochi ahinoi, sostenevano pubblicamente che

la legge urbanistica della Emilia-Romagna, con il suo maledetto 3% di

consumo di suolo sempre possibile, non avrebbe che aggravato la

situazione, aumentato le metastasi”.

Ecco, questo è solo un estratto. Ascoltatevi tutta la puntata. Questi

temi – ahinoi – li avevamo toccati recentemente in due podcast da me

condotti. Ossia quello sul clima e quello sul consumo di suolo. Tutto

previsto e tutto prevedibile, quindi. Tutto affrontabile. Ma in un mondo

dominato da media ottusi e teorie del complotto sempre più deleterie,

tutto si fa tranne che assumersi la responsabilità.

E allora tocca a noi farlo. Informiamoci e informiamo. AIUTACI a far

girare le nostre informazioni, se puoi abbonati. Smettiamo di essere

inermi mentre il mondo ci crolla addosso. E smettiamola di dire “piove

governo ladro”. Piove, a volte. Governo ladro, spesso. Ma NOI, come

possiamo cambiare le cose???

Dall’Italiachecambia: https://www.italiachecambia.org/rassegna-stampa/nubifragio-emilia-romagna-responsabilita-partito-cemento-730/

