Nid Platform: la nuova piattaforma della danza italiana

Online l’elenco degli spettacoli selezionati per NID Platform 2023, la nuova piattaforma della danza italiana, che si svolgerà a Cagliari dal 30 agosto al 2 settembre 2023

È stato pubblicato ufficialmente sul sito della manifestazione – www.nidplatform.it/spettacoli – l’elenco degli spettacoli selezionati per la settima edizione della NID Platform 2023, un progetto di R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori – ADEP/FEDERVIVO-AGIS) in collaborazione e con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato P.I., BB.CC., Informazione, Sport e Spettacolo, Comune di Cagliari.

Per la Sezione Programmazione la commissione italiana e internazionale formata dalla Presidente di commissione Valeria Ciabattoni:

BRAVE coreografia di Paola Bianchi e Valentina Bravetti – PinDoc

GRETA ON THE BEACH coreografia di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco – Ass. Cult. VAN

INFERNO coreografia di Roberto Castello – ALDES – Ass. Lucchese Danza e Spettacolo

NOBODY NOBODY NOBODY It’s Ok Not To Be Ok coreografia di Daniele Ninarello – Ass. Cult. CodedUomo

PAS DE DEUX coreografia di C.G.J. Collettivo Giulio e Jari – Ass. Cult. Nexus

PREMIERE coreografia di Andrea Costanzo Martini – Balletto Di Roma

SHOES ON coreografia di Luna Cenere – KÖRPER | Centro Nazionale di Produzione della Danza

Per la sezione Fuori Formato:

ATMOSFEROLOGIA. Veduta > Roma coreografia di Michele Di Stefano – MK (KLm – Kinkaleri, le supplici, mk – Ass. Cult.)

Mentre, per la Sezione Open Studios, oltre ai nomi sopra citati, i commissari Paolo Brancalion (responsabile dei progetti danza de L’Arboreto – Teatro Dimora / La Corte Ospitale: Centro di Residenza Emilia Romagna) e Lorenzo Conti (Consulente di danza presso LAC Lugano Arte e Cultura) hanno scelto:

CANCAN coreografia di Fabritia D’Intino – Chiasma;

CrePa coreografia di Sara Sguotti e Arianna Ulian – Ass.Cult. Nexus – Aps/Compagnia Simona Bertozzi;

DANZE AMERICANE – variazioni e sperimentazioni coreografia di Fabrizio Favale – Fabrizio Favale/Le Supplici;

DECISIONE CONSAPEVOLE coreografia di Roberto Tedesco –

KÖRPER | Centro Nazionale di Produzione della Danza;

DO-AROUND-THE-WORLD (working title); ovvero, coreografia di Parini Secondo (Sissj Bassani e Martina Piazzi) – Ass. Cult. Nexus;

PLEIN AIR coreografia di Marina Donatone – Marina Donatone/Ass. Cult. CodedUomo;

UMLAUT coreografia di Giuseppe Vincent Giampino – TIR Danza;

La Produzione Ospite NID Platform 2021 sarà:

UN DISCRETO PROTAGONISTA coreografia di Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti della Compagnia Simona Bucci/Degli Istanti per Bigi/Paoletti;

Il programma completo di NID Platform 2023 verrà presentato in conferenza stampa nel corso del mese di giugno 2023 nonostante la data sia ancora da definirsi.

