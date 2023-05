Neurosviluppo, allo Zonchello di Nuoro una postazione per la Giornata Nazionale

NUORO, 11 MAGGIO 2023 – Questa mattina lo spazio verde adiacente al padiglione B dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro si è colorato dei colori dell’arcobaleno:

in occasione della seconda edizione della Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo; quel complesso di crescita che dal concepimento conduce a un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta; attraverso l’intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali specifiche per ogni età.

Le principali tappe del neurosviluppo prevedono, infatti: la formazione e il differenziamento dei neuroni, la migrazione dei neuroni immaturi dalle zone di formazione verso i siti finali; ancora l’emissione dei neuriti; la guida dei loro coni di crescita verso le aree di destinazione e, infine, la formazione dei contatti sinaptici.