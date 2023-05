Mourinho “Meritiamo questa finale, sarà una lotta”

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Il nostro avversario viene dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui, senza dubbio lo meritiamo. Vogliamo giocare questa finale, abbiamo lavorato per cercare di essere in condizione per lottare per questo titolo”. Così il tecnico della Roma Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League, in programma domani a Budapest contro il Siviglia. “Noi siamo in questa finale perchè abbiamo meritato di esserci, il Siviglia ha una storia e un’esperienza che noi non abbiamo, per loro giocare una finale è quasi una cosa normale, per noi no – ha aggiunto il mister portoghese – Loro hanno 25 o 26 giocatori di altissimo livello, sono tutti professionisti di alto livello, qualità e hanno tante opzioni. Loro non conoscono i miei ragazzi, la mia squadra e noi domani saremo lì”. Lo Special One si sofferma anche sul suo futuro: “Ho parlato con i miei capitani, a loro ho risposto in modo obiettivo. Questa è una cosa tra me e la mia squadra, loro sanno cosa penso. C’è una differenza grande rispetto alla mia situazione con l’Inter perchè con il Real Madrid era tutto fatto, mancava solo la firma mentre adesso ho zero contatti con altri club. Quello che è importante siamo noi e vogliamo solo giocare”.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).