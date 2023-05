Monumenti Aperti, sabato 3 e domenica 4 giugno: Terralba

Ci sarà anche Terralba tra i comuni che sabato 3 e domenica 4 giugno prenderanno parte alla ventisettesima edizione di Monumenti Aperti.

Ultimo di cinque fine settimana, che ha coinvolto sessanta amministrazioni comunali della Sardegna. Comuni che hanno ospitato la manifestazione e aperto le porte dei loro beni culturali più preziosi per offrirli al racconto di migliaia di giovani studenti”. Numerosa la presenza di enti locali che sono entrati per la prima volta nella rete, a testimonianza della vivacità dell’iniziativa nata a Cagliari nel lontano 1997. E anche quest’anno, per la seconda edizione consecutiva, la manifestazione si tiene sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Dopo la pausa estiva, Monumenti Aperti oltrepasserà il mare per approdare nella Penisola dove ancora una volta sarà presente in Emilia Romagna e in Puglia.

Una edizione 2023 che fin dal titolo “Pratiche di meraviglia” vuole essere uno stimolo per giovani e adulti. Vuole far riscoprire il piacere di meravigliarsi davanti alle bellezze del nostro straordinario patrimonio culturale.

“È con immenso piacere che Terralba, per la terza volta, partecipa alla manifestazione Monumenti Aperti – dice Sandro Pili sindaco di Terralba – l’intera cittadinanza, le associazioni, le strutture ricettive e commerciali si stanno prodigando per accogliere i visitatori e ci auguriamo che anche questa possa essere una delle tante occasioni per venire a visitare e scoprire il nostro territorio”.

E’ la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione de beni culturali che dal 2006 riceve come Premio di rappresentanza una Medaglia dal Presidente della Repubblica. Dal 2013 il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, del Senato, del MIUR e del MiBAC. Monumenti Aperti è oggi un progetto culturale articolato. Si è evoluto in modello di sviluppo territoriale scalabile, replicabile e di sicuro successo. A giugno 2018 gli è stato assegnato l’importante Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale | Europa Nostra Awards in occasione del primo Vertice Europeo del Patrimonio Culturale proprio nell’anno dedicato al patrimonio culturale.

