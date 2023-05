Mobilità sostenibile: a Cagliari arriva Camillo Piscitelli. Per Forbes è tra i 100 talenti capaci di cambiare il futuro. Una storia di successo con la startup Hurba che ha realizzato uno scooter elettrico con una batteria estraibile per garantire una comoda ricarica a casa, come fosse un comune smartphone

CAGLIARI – Uno scooter elettrico con una batteria estraibile per garantire una comoda ricarica a casa, come fosse un comune smartphone. Lo ha realizzato Hurba, startup innovativa nata a Roma grazie all’intuizione di un giovane dalle idee molto chiare, Camillo Piscitelli, che, recatosi in Cina per motivi di studio, ha fatto sua la proposta di rivoluzionare in senso elettrico la mobilità quotidiana degli italiani, dopo aver visto cosa accade a milioni di utenti cinesi.

advertisement

Piscitelli nel 2020 è stato selezionato da Forbes fra i 100 talenti italiani Under 30 capaci di cambiare il futuro. Il progetto Forbes Under 30 ha selezionato a livello mondiale i giovani leader con un impatto importante nella vita delle persone, divisi fra 20 settori diversi. Camillo Piscitelli è stato scelto per la categoria Industria e Manifattura, per l’importante contributo volto a trasformare sensibilmente la vita quotidiana degli italiani all’insegna della sostenibilità.

Piscitelli sarà a Cagliari giovedì 8 giugno, alle ore 18, negli spazi della ex Manifattura Tabacchi per il talk “Mobilità sostenibile e innovazione. Il caso Hurba, un’impresa elettrizzante”; evento organizzato da Opificio Innova con Innois, la piattaforma per l’innovazione; le nuove tecnologie e il venture capital della Fondazione di Sardegna, partner dell’evento il Banco di Sardegna.

Un altro appuntamento imperdibile per il pubblico cagliaritano che potrà ascoltare dalla viva voce del protagonista uno dei casi imprenditoriali di successo degli ultimi anni più apprezzati a livello internazionale. Con lui dialogherà Graziano Di Paola, direttore di Opificio Innova.

Camillo Piscitelli

Nato a Roma nel 1993, Piscitelli si è laureato in Lingue e civiltà orientali, indirizzo cinese, nel 2016 all’Università di Roma La Sapienza. Successivamente è risultato fra i tre migliori studenti italiani vincitori di una borsa di studio per un anno di specializzazione a Pechino; alla prestigiosa Peking University. La permanenza in Cina è stato un momento determinante per approfondire i temi della mobilità elettrica e poi decidere di fondare la startup.

La partecipazione è libera e gratuita ma occorre prenotare il posto al seguente link: https://opificioinnova.it/evento-08-06-2023/

Per altre notizie clicca qui