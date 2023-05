Migrazione sanitaria, A Casa Lontani Da Casa racconta nel suo podcast

Migrazione sanitaria, A Casa Lontani Da Casa racconta il fenomeno nel suo primo podcast

È disponibile su tutte le principali piattaforme streaming, Curarsi lontano, il podcast realizzato dalla Rete Solidale di case di accoglienza in collaborazione con Officina del Podcast: in 4 puntate, A Casa Lontani Da Casa spiega il fenomeno della migrazione sanitaria, che ogni anno coinvolge circa 800mila persone, racconta il suo impegno sul territorio per offrire alloggio e assistenza ai pazienti che si trovano in trasferta sanitaria e alle loro famiglie e dà voce a malati, parenti e volontari che vivono questa esperienza in prima persona

Milano, 29 Maggio 2023 – È ufficialmente disponibile su tutte le principali piattaforme online Curarsi lontano, il primo podcast realizzato da A Casa Lontani da Casa, rete nazionale di alloggi solidali, in collaborazione con Officina del Podcast. In 4 puntate, A Casa Lontani Da Casa racconta il fenomeno della migrazione sanitaria, che ogni anno coinvolge oltre 800mila persone, costrette a lasciare la loro casa per poter ricevere le cure di cui hanno bisogno, e dà voce a chi l’esperienza della trasferta sanitaria la vive in prima persona: i malati, i familiari che li accompagnano, ma anche i volontari e gli operatori schierati in prima linea per aiutarli.

I viaggi della salute sono, per la maggior parte dei pazienti, un’esperienza difficile e dolorosa: alla consapevolezza della malattia si aggiunge infatti la solitudine, il senso di smarrimento che deriva dal trovarsi in un ambiente nuovo, la mancanza di punti di riferimento affettivi. Chi deve recarsi in un’altra città, in un’altra regione, per affrontare un percorso di cure non deve affrontare soltanto la difficile situazione della malattia: deve anche trovare un alloggio, possibilmente nei pressi della struttura sanitaria di riferimento e a un prezzo accessibile. Impresa non sempre facile, visto che, come riportano i dati del Censis, la spesa per vitto e alloggio equivale a circa il 50% dei costi totali della trasferta sanitaria.

Le necessità

Per rispondere alle necessità dei migranti sanitari, nasce, ormai 10 anni fa, A Casa Lontani Da Casa; una rete di associazioni che si impegna a offrire alloggio, assistenza personale e servizi gratuiti ai malati che si trovano lontani da casa; per intraprendere percorsi di cura, e alle loro famiglie. Nella prima puntata del podcast Curarsi lontano, il lavoro della Rete Solidale e il fenomeno della migrazione sanitaria sono spiegati in modo semplice e chiaro, anche grazie ai preziosi contributi di Guido Arrigoni – Presidente di A Casa Lontani da Casa – e di Massimo Cirri, autore e conduttore di Caterpillar, su Rai Radio2, che nel 2022 ha scritto insieme a Laura Curino lo spettacolo Lontano. Intorno alle migrazioni sanitarie, disponibile su RaiPlaysound.

Nel podcast, però, non ci si limita ad analizzare il fenomeno. Si sentono anche le voci di chi lo vive nel quotidiano, come Antonio, 58enne molisano costretto a spostarsi a Milano per subire un doppio trapianto di polmoni. Nella sua testimonianza, Antonio sottolinea proprio la condizione di fragilità emotiva in cui si trovano i pazienti in trasferta sanitaria; e la conseguente necessità di trovare, oltre a un alloggio, anche supporto psicologico.

Il podcast Curarsi lontano

Grazie al podcast Curarsi lontano, è stato possibile dar voce anche a tutte le altre persone che, oltre ai malati, sono coinvolte nel fenomeno della migrazione sanitaria. A cominciare dai volontari, come Leonardo, che collabora con A Casa Lontani Da Casa in qualità di operatore telefonico; offrendo un primo, fondamentale contatto con le persone che chiamano la Rete Solidale per ricevere informazioni. Anche i familiari dei pazienti sono figure centrali nell’ambito delle trasferte sanitarie, non solo perché poter contare sulla vicinanza di una persona cara è; tanto dal punto di vista pratico quanto sotto l’aspetto psicologico; estremamente importante per un malato, ma anche perché, grazie a realtà come A Casa Lontani Da Casa; anche le famiglie dei malati ricevono servizi e assistenza. Lo racconta bene Fulvio, partito dalla Puglia per accompagnare la madre a Milano, in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori.

Nelle quattro puntate del podcast si alternano anche altre voci, da quella di Laura Gangeri; Vicepresidente di A Casa Lontani Da Casa e ricercatrice della S.S.D. Psicologia Clinica dell’Istituto Tumori di Milano; che racconta cosa succede nelle famiglie quando irrompe la notizia di una malattia e la necessità di trasferirsi per ricevere cure; a quella di Marina De Florio, responsabile della casa di accoglienza Gruppi di Volontariato Vincenziano; una delle prime realtà entrate a far parte della rete di A Casa Lontani da Casa.

“L’idea del podcast è nata dalla necessità di diffondere e sensibilizzare su un tema molto concreto e molto poco conosciuto nel nostro Paese. La migrazione sanitaria. Il pregio di questo progetto è stato quello di poter dare spazio in un’unica sede a una pluralità di voci che vivono questa realtà quotidianamente; dagli ospiti ai volontari, fino ai gestori delle case di accoglienza. Alloggiare in una delle nostre case significa vivere in un ambiente sicuro e protetto, continuare a godere del prezioso sostegno di un familiare e sentirsi a casa; anche se lontani dalla propria, nel difficile periodo delle cure. Questa nostra missione continua a guidarci ogni giorno e speriamo, con questo podcast, di condividerla con sempre più persone.”

Ecco il link per ascoltare il podcast: https://open.spotify.com/show/0bOYqv7n7PsylEOHk3iuSe?si=7a033bd259544cf4