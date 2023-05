Mercoledì 31 maggio concerto di Michele Rizzu in sala Sassu

Il “Mercoledì al Conservatorio” con Michele Rizzu

Appuntamento pianistico il 31 maggio in sala Sassu con Bach e Beethoven

Per la rassegna “I mercoledi del Conservatorio”, domani 31 maggio alle 19 appuntamento in sala Sassu nell’Istituto di piazzale Cappuccini con il concerto di Michele Rizzu, allievo del “Canepa”, iscritto al terzo anno del diploma accademico di I livello di Pianoforte. In programma la Suite inglese in re minore n°6 BWV 811 di Johann Sebastian Bach e la Sonata in do maggiore Op. 2 n° 3 di Ludwig van Beethoven.

Michele Rizzu inizia ad interessarsi al mondo della musica all’età di sei anni frequentando il Coro delle voci bianche “Luigi Canepa” di Sassari, partecipando a diversi concerti e rappresentazioni di opere liriche. A dieci anni inizia lo studio del pianoforte al Conservatorio di Sassari e frequenta in seguito masterclass e seminari a Chianciano Terme, Nuoro e Sassari. Inizia la sua attività solistica all’età di 12 anni e già da diversi anni accompagna le voci bianche della “Canepa” in diversi concerti.

L’appuntamento, come tutti gli eventi del Conservatorio di Sassari, è a ingresso libero.

Sassari, 30 maggio 2023