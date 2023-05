Mercedes-Benz Lease Italia torna in pista con Giuseppe Marech

Milano. E’ un gradito ritorno quello di Mercedes-Benz Lease Italia nella smart e-cup

La società di noleggio di Mercedes-Benz ha sempre fatto parte del progetto smart e-cup, schierando, insieme alla finanziaria del Gruppo, una vettura, poi due, nelle prime stagioni del campionato 100% electric e diventando poi partner della serie con il logo myMobilityPass. In vista della sesta stagione, Mercedes-Benz Lease ha deciso di aumentare la sua presenza, tornando a schierare una vettura in gara e ha deciso di affidarsi all’esperto Giuseppe Marech, ‘gentleman driver’ romano, che in carriera è arrivato fino a competere nella Formula 3 degli anni ’90 che ha portato tanti piloti in F1, prima di dedicarsi alle vetture turismo.

“Sono felice di questa grande opportunità con Mercedes-Benz Lease Italia. Per me sarà il terzo anno nella serie, voglio mettere a frutto tutta la mia esperienza e puntare dritto al Trofeo Challenger”, ha dichiarato Giuseppe Marech. “Non vedo l’ora di tornare a lottare in pista per il primo round a Misano Adriatico insieme a tutti gli amici della smart e-cup. Essere il portacolori di un’azienda così importante mi riempie di gioia e di orgoglio, è un extra boost che voglio massimizzare per salire subito sul podio di classe!”.

Mercedes-Benz Lease Italia, che fa parte della finanziaria Mercedes-Benz Financial Services, offre servizi e soluzioni pensate per la mobilità privata o professionale dei Clienti Mercedes. Dopo oltre 25 anni di esperienza e successi, continua a rispondere tempestivamente, e spesso anticipare, le odierne esigenze di mobilità, unendo la competenza del passato alla passione per l’innovazione che da sempre contraddistingue la Stella.

advertisement

Le parole di Marech

“Siamo elettrizzati al pensiero di poter tornare a schierare una vettura in forma ufficiale. La smart e-cup è da sempre un ottimo progetto del gruppo Mercedes-Benz Italia, una vetrina di comunicazione unica nel suo genere la cui qualità è valsa due premi al BEA e al MediaStars. Noi di Mercedes-Benz Lease Italia siamo stati partner fin dagli albori, da quando il progetto era…ancora un progetto sulla carta e abbiamo seguito passo dopo passo questo successo. Non potevamo che essere della partita anche noi, in bocca al lupo Giuseppe!”, ha commentato Valentina Pedrazzoli CEO di Mercedes-Benz Lease Italia.

La sesta stagione della smart e-cup partirà il 21 maggio sul tracciato di Misano Adriatico, primo dei cinque appuntamenti che ospiteranno le 12 gare in programma che andranno a comporre l’elettrizzante stagione 2023. Come da tradizione tutte le gare saranno trasmesse in live streaming su oltre 60 portali web simultaneamente.

Clicca qui per altre news