Meeting Nazionale di Piediluco: due le società sarde

Il Circolo Canottieri Olbia e il Circolo Canottieri G. Sannio Bosa rappresenteranno i colori della Sardegna al secondo Meeting Nazionale in programma sabato 13 e domenica 14 maggio nella frazione del comune di Terni

È tutto pronto sul lago di Piediluco, in Umbria, per il secondo Meeting Nazionale, appuntamento di rilievo nel panorama del canottaggio che vedrà la partecipazione di due atleti del Circolo Canottieri Olbia (Davide Marruccu e Mattia Menneas nel doppio Under 17 maschile; Mattia Greco nel singolo Under 17 maschile) e di due della Sannio Bosa (Ivan Canu e Davide Cinellu, impegnati sabato nel singolo Under 19 maschile e domenica, insieme, nel doppio).

Sarà presente anche l’azzurro Stefano Oppo. Il classe ’94 gareggerà nella giornata di sabato nel doppio maschile in coppia con Gabriel Soares e domenica nel singolo Pesi Leggeri maschile.

Il programma

Si partirà sabato, alle 8.30, con le prime qualificazioni.

Le batterie proseguiranno senza sosta fino alle 11.30, orario in cui è previsto l’inizio delle semifinali che andranno a definire i protagonisti delle finalissime (in programma dalle 14.30 alle 17.00). A chiudere la giornata le due semifinali del singolo Under 17.

Domenica saranno i quattro di coppia ad aprire le danze, seguiti dalle qualificazioni, dalle semifinali e dalle finali.

La conclusione del Meeting Nazionale di Piediluco è fissata alle 16.00.

