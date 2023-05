“Meditazione al Museo” al Museo Archeologico di Sassari

Luigi Pacchioni: “Meditazione al Museo”. Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” – Sassari. Martedì 23 maggio 2023, alle 16.00

L’arte della meditazione entra al Museo. Martedì 23 maggio 2023, dalle 16.00 alle 17.30, nel giardino del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, si terrà una lezione di introduzione alla meditazione, a cura di Luigi Pacchioni.

Luigi Pacchioni insegna meditazione dal 2010 e tiene corsi in collaborazione con associazioni e scuole del territorio. Sarà l’occasione per conoscere le tecniche e le origini della meditazione e avvicinarsi ad una pratica oggi molto diffusa che ha origini antiche. Un connubio prezioso che associa la cultura dell’io e spiega il beneficio personale che ne deriva in termini di attenzione, concentrazione e consapevolezza. La lezione si svilupperà in due parti, con un’introduzione alla disciplina seguita da un esercizio pratico di meditazione guidata.

L’accesso sarà garantito in ordine di arrivo, previa registrazione presso la biglietteria del museo, e prevede la possibilità di partecipazione per un massimo di 30 persone. In caso di maltempo la pratica si svolgerà all’interno della struttura museale. L’ingresso al Museo sarà gratuito per tutta la durata della lezione.

Per ulteriori informazioni: https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/

