Max Angioni e Barbascura X al Parco Urbano di Capoterra

La prossima estate, al Parco Urbano di Capoterra (CA), sono in arrivo due appuntamenti con la comedy: il 29 luglio, Max Angioni e il 17 agosto, Barbascura X porteranno sul palco dello splendido teatro a cielo aperto, i loro spettacoli, per due appuntamenti a cura di Mister Wolf. I biglietti su Ticketone.

Max Angioni, ritorna, dopo il fortunato debutto della scorsa stagione con il suo “MiracolaTOUR”. La verve della sua Stand-up Comedy continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Con la sua sferzante ironia Angioni anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista del suo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

Barbascura X porta a Capoterra lo spettacolo “Amore Bestiale”. L’appuntamento con uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower è fissato per il 17 di agosto. Barbascura X è un divulgatore scientifico, scrittore, youtuber, comico e conduttore televisivo italiano. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica.

“Amore Bestiale” è un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente “male”. Lo spettacolo ha riscosso un grande successo, facendo registrare numerose date sold out in Italia, già dopo pochi minuti dall’annuncio delle stesse.