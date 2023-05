Master Tricolore Prototipi: Omar Magliona scalda i motori

Il pilota sardo si prepara per il secondo appuntamento stagionale in programma il 27-28 maggio sul circuito di Varano de’ Melegari. Entrambe le manche si disputeranno domenica (gara 1 alle 14.00; gara 2 alle 16.45). I due round in calendario saranno fruibili in diretta su MS Motor TV (Sky 229) e sul portale web “Round determinante“

Dopo quasi due mesi dall’appuntamento inaugurale disputato a Vallelunga, fremono i preparativi per il secondo round stagionale del Master Tricolore Prototipi. Allo spegnimento dei semafori non mancherà sicuramente di offrire l’ennesima esaltante prestazione Omar Magliona, iridato lo scorso anno in tale categoria (trofeo che va ad arricchire una bacheca già impreziosita dai nove campionati italiani nella Velocità in Salita).

A bordo della Norma M20 FC del team CMS, il pilota sassarese cercherà il riscatto: l’anno scorso quello in Emilia Romagna fu infatti l’unico fine settimana nel quale non riuscì a salire sul podio.

Il programma

Sabato 27 maggio il circuito parmense ospita il secondo atto del 2023 con due turni di prove libere cronometrate.

Domenica 28 maggio tutto in un giorno: qualifiche alle 10.00; gara 1 alle 14.00; gara 2 alle 16.45. Entrambe le manche si percorreranno sulla distanza di 25 minuti. Saranno trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e via web sui canali Facebook e Youtube ufficiali di PNK Motorsport.

Magliona: “ Mi presento a Varano per continuare a fare bene”

In vista dell’appuntamento sul circuito parmense Magliona ha dichiarato che: “Questo round sarà determinante per il campionato. Mi auguro non ci siano eventuali scorrettezze.

Fedele alla mia indole leale di sportivo, io penserò soltanto a guidare il prototipo e a raggiungere il risultato come ho sempre fatto. Mi presento a Varano per continuare a fare bene e per continuare a crederci“.

