Martedì 30 al Sacro Cuore un raro concerto di organo e pianoforte

Concerto per pianoforte e organo, raro evento al Sacro Cuore. Martedì 30 maggio il Recital con Sinziana Mircea e Davide Mariano. Per la prima volta a Sassari sarà eseguito un inedito di Benedetto Marcello

Un rarissimo concerto per organo e pianoforte. Una prima volta assoluta a Sassari.E’ il prossimo appuntamento musicale curato dal Conservatorio di musica “Luigi Canepa”. Il teatro dell’evento, martedì 30 maggio dalle 20,30, sarà la basilica del Sacro Cuore a Sassari e avrà come protagonisti Sinziana Mircea (pianoforte) e Davide Mariano (organo). I concertisti internazionali sono entrambi docenti del Canepa. Il programma prevede musiche di Bach, Händel, Widor, composizioni originali di Sinziana Mircea e una cantata di Benedetto Marcello inedita in città, scoperta nella biblioteca del Conservatorio di Venezia dalla stessa Mircea e da lei trascritta. Il recital è organizzato insieme all’Associazione culturale “Arte in musica”. I concerti per organo e pianoforte sono una rarità in tutto il mondo a causa della mancanza di letteratura per un duo così insolito. Il Conservatorio di Sassari vuole, in questo modo, ampliare ulteriormente la sua offerta culturale. Vuole inoltre portarla al di fuori dell’istituto e inserirla nel tessuto sociale della città.

Il programma

Il concerto di martedì al Sacro Cuore sarà a ingresso libero e gratuito. Prevede l’esecuzione della celeberrima Toccata in re minore BWV 565 e della la Sinfonia in re maggiore della cantata “Wir danken Dir Gott, Wir danken, Dir” BWV 29. Ma anche il Concerto in do maggiore per due clavicembali BWV 1061a in una trascrizione per pianoforte e organo di Johann Sebastian Bach. Seguirà l’inedita cantata per voce e basso continuo “La pastorella” di Benedetto Marcello con la voce di Roberta Serra. Sarà rappresentata anche la composizione originale “Anonimo veneziano” – Hommage to Benedetto Marcello di Sinziana Mircea. Seguiranno la Passacaglia dalla Suite in sol minore n° 7 HWV 432 di Georg Friedrich Händel, la Toccata dalla V Sinfonia in fa minore op. 42 n° 1 di Charles-Marie Widor e il brano originale “Aurora” in sol maggiore di Sinziana Mircea.

advertisement

I protagonisti

La pianista rumena Sinziana Mircea, Young Steinway artist, si esibisce regolarmente nei palcoscenici più importanti del mondo. A soli 20 anni ha debuttato al Tokyo Metropolitan Theatre e al St Martin-in-the-fields di Londra. A 24 alla Carnegie Hall di New York. Dal suo esordio sul palco della Filarmonica di Bucarest all’età di 7 anni, ha effettuato numerosi concerti in Europa, Giappone, Cina e negli Stati Uniti. Ha vinto diversi premi in concorsi internazionali, tra cui il 1° Premio al Concorso “Golden Classical Music”, che l’ha riportata alla Carnegie Hall nel 2019.

Davide Mariano si è esibito come solista nelle sale da concerto e chiese più prestigiose d’Europa, Giappone e America. È stato organista in residenza alla Sapporo Concert Hall e alla Cattedrale Saint Louis di New Orleans. Ha inoltre tenuto masterclass in Giappone, negli USA e in Conservatori italiani. Premiato in diversi concorsi internazionali. Si è laureato in Organo, cembalo e direzione ai Conservatori di Campobasso, Vienna, Parigi e Linz. Ha collaborato con orchestre come RSO Wien, Wiener Akademie, Tokyo Symphony, Louisiana Philharmonic Orchestra, Musica Angelica Los Angeles. Ha inciso tre CD e partecipato a varie registrazioni radio e televisive.

Per altre notizie di eventi clicca qui.