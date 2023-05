Marano Hopfest 2023: un decennio di celebrazione del luppolo italiano

Italian Hops Company ed il Comune di Marano sul Panaro sono liete di annunciare

l’attesissima edizione 2023 della “Marano Hopfest – Festa del Luppolo Autoctono” che

si terrà il 2 e 3 giugno a Marano s.P., Modena.

Questo evento, che celebra il decimo compleanno, si è affermato nel corso del tempo

come l’appuntamento di riferimento nel settore del luppolo nazionale e come festival

peculiare e unico nel panorama birrario nazionale.

Il progetto di ricerca, che ha dato vita alla Festa del Luppolo Autoctono, ha compiuto

un lungo percorso, studiando, ricercando e sviluppando esperienza nel settore. Ha

raggiunto numerosi obiettivi, trasformando un sogno in una realtà concreta, costituita

da aziende, prodotti e, soprattutto, da persone. Questa iniziativa ha dato vita a una

vera filiera italiana del luppolo.

Per testimoniare questa straordinaria crescita, abbiamo, dunque, deciso di apportare delle

rivoluzioni. A differenza degli anni precedenti, non ospiteremo solo alcuni birrifici con

le loro birre, ma porteremo, inoltre, un vero e proprio showcase con oltre 70 birre a base di

luppolo italiano, luppolo autoctono e luppolo Grand Cru. Decine di birrifici e birrai

parteciperanno a questa grande esibizione. Il nostro obiettivo è, quindi, dare alla Festa del

Luppolo una maggiore sostanza e caratterizzazione, in linea con il suo nome e lo

spirito che la anima.

Il momento clou dei due giorni sarà la convention annuale dal titolo “Luppolo italiano

2023: Diretto! Di qualità! Originale!”

Presentazione di quattro importanti milestone

Durante l’evento, verranno presentate quattro importanti milestone che

rappresentano il nuovo corso di questa iniziativa:

Sistema Quality Control IHC in collaborazione con il Dipartimento di Scienze

degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma.

Marchio Grand Cru IHC.

Stagione 2023: Raccolta luppolo – Birra dell’Anno Harvest Beer – Fresh Hop

Festival in collaborazione con Unionbirrai e Arrogant Pub.

2 birre prodotte esclusivamente con luppoli autoctoni e sperimentali in collaborazione con il Comune di Marano sul Panaro e i birrifici Labeerinto e Beer Belly, di Modena.

collaborazione con il Comune di Marano sul Panaro e i birrifici Labeerinto e

Beer Belly, di Modena.

La Marano Hopfest 2023 sarà un festoso happening che coinvolgerà birrifici,

associazioni culturali birrarie, esperti birrai e gastronomici, appassionati di birra,

coltivatori di luppolo, agricoltori e tutta la comunità di Marano.

Questa edizione della Marano Hopfest si presenta come un evento innovativo, il cui

successo sarà misurato dai momenti speciali che si creeranno e che condivideremo

con i partecipanti. Vi invitiamo a prendere parte a questo happening unico.

Cheers!

Informazioni sulla Marano Hopfest

Marano Hopfest è un incontro annuale dedicato alla celebrazione del luppolo

autoctono italiano. Organizzato da un team appassionato e supportato dal Comune

di Marano sul Panaro e da partner di settore, l’evento si propone di promuovere la

cultura della birra artigianale, la valorizzazione del luppolo locale e l’incontro tra

produttori, appassionati e esperti del settore. La Marano Hopfest rappresenta un

momento unico in Italia di festa, cultura conoscenza che contribuisce allo sviluppo e

alla diffusione della birra di qualità nel territorio italiano.

La nascita dell'”Marano Hopfest 2023 – Festa del Luppolo Autoctono” è il frutto di una

straordinaria evoluzione del progetto di ricerca avviato dal Comune nel 2011 sul

luppolo indigeno di Marano. Attraverso documenti storici, abbiamo rintracciato

coltivazioni di questa pianta nel territorio di Marano tra il XVII e il XX secolo,

testimoniando così una radicata tradizione locale.

Il progetto di ricerca è stato commissionato dal Comune di Marano sul Panaro al

Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma ed è stato sostenuto e

promosso da Italian Hops Company.

Questa iniziativa, intitolata “Il luppolo a Marano sul Panaro tra biodiversità e qualità”, ha dato vita a un campo di raccolta sul territorio comunale, accanto alle varietà commerciali, dove sono cresciuti oltre settanta genotipi indigeni.

Questi genotipi sono stati sottoposti ad analisi, selezionati e incrociati con l’obiettivo di sviluppare nuove cultivar locali che possano conferire alle birre caratteristiche aromatiche tipicamente italiane. Ed è con grande gioia che quest anno festeggeremo il conseguimento della selezione delle prime tre varietà nazionali nel 2017.

Questa ricerca appassionante e lungimirante ha gettato, dunque, le basi per la Festa del

Luppolo Autoctono di Marano, un evento che celebra non solo il luppolo, ma anche

l’identità e la storia di questa comunità. Siamo orgogliosi di condividere con voi

questo successo e di offrire un’esperienza unica che celebra la biodiversità e

l’eccellenza delle varietà di luppolo locali.