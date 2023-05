“Ancora non siamo in grado di quantificare tutte le necessità e i danni, ma in passato interventi di emergenza e urgenza di 2 miliardi non si erano ancora visti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha varato il decreto sull’emergenza maltempo. “Ringrazio tutti i ministri per il loro lavoro svolto”, aggiunge.

sat/gtr

(fonte: Palazzo Chigi)