Magliona Motorsport dà spettacolo al Rally dell’Asinara

Esordio da sogno in R5 con podio assoluto per Mannu-Medas (Skoda Fabia) e in Rally4 con vittoria per Pisano-Musselli (Peugeot 208) nell’evento internazionale di rally disputato nel weekend con traguardo finale ad Alghero. Bene anche Pisano-Carboni, secondi in N3 alla prima presenza con la Renault Clio

Sassari, 14 maggio 2023. Magliona Motorsport dà spettacolo ed esulta al 28° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara. Grandissimo il risultato di Giuseppe Mannu, terzo assoluto al traguardo. Nel round di casa il pilota di Osilo era all’esordio nella categoria regina con la potente Skoda Fabia R5 della FR New Motors. Tuttavia Mannu e il fido navigatore Angelo Medas hanno sfoderato una prestazione maiuscola e coraggiosa fin dal via. Di alto livello la loro gara, dove nelle 8 prove speciali hanno occupato anche la seconda posizione. All’inizio della seconda tappa, però, un guasto allo scambiatore li ha costretti a rallentare e poi a riparare in parco assistenza prima di terminare il rally su un importantissimo terzo gradino del podio, celebrato tra gioia e fiera soddisfazione da tutta la squadra.

L’esordio di Andrea Pisano

L’altro esordio by Magliona Motorsport è quello che ha segnato, con tanto di dominio e vittoria, Andrea Pisano nella categoria Rally4 e fra le due ruote motrici. Alla sua prima volta al volante della Peugeot 208 Rally4, Pisano insieme all’esperto navigatore locale Salvatore Musselli non si sono fatti condizionare in alcun modo neanche da qualche inconveniente vissuto durante la prima giornata di prove. La vittoria di categoria è stata brillante e ha permesso all’equipaggio sassarese e alla vettura della FR New Motors di scalare l’assoluta fino all’ottavo posto, alle spalle delle sole e più potenti R5 integrali.

Il fratello di Andrea, Luca Pisano, ha quindi completato il weekend trionfale della scuderia sassarese. Anche lui all’esordio in classe, nel suo caso la N3, dove navigato da Pietro Carboni ha concluso al secondo posto sul podio al volante della Renault Clio RS by Colombi.

Le parole del presidente della scuderia Omar Magliona

Il presidente della scuderia Omar Magliona ha dichiarato al termine del rally: “Siamo davvero contenti del risultato dei ragazzi, che hanno dimostrato carattere, grinta e determinazione, con una menzione speciale per Giuseppe e Andrea al volante di due vetture impegnative come la R5 e la Rally4, sulle quali esordivano. Non è mai facile ma sono stati veloci ed efficaci fin dalle prime prove in un rally così sentito come quello di casa. E ora testa e concentrazione al prossimo appuntamento su asfalto“.

