Lo Chef Stellato Giuseppe Molaro arriva all’Osteria del Forte di Palazzo Doglio

È Giuseppe Molaro, 1 stella Michelin, il prossimo grande protagonista di “Notti Stellate“, appuntamento con la cucina d’autore, in programma martedì 23 maggio, presso l’Osteria del Forte di Palazzo Doglio, a Cagliari.

Lo Chef inizia la sua carriera da giovanissimo nel ristorante di famiglia. A soli 19 anni intraprende la sua prima esperienza lavorativa all’estero a Newry, Irlanda Del Nord, per poi spostarsi in Spagna al “El Raco De Can Fabes”, 3 Stelle Michelin. Nel 2010, passa alla cucina salutare e sperimentale del tristellato Heinz Beck, inizialmente presso La Pergola a Roma e poi a Pescara, in Portogallo, Dubai e infine Tokyo – dal 2016 al 2019 -, dove diventa Executive Chef del Ristorante “Heinz Beck” e “Sensi by Heinz Beck”, che nel 2017 ottiene la stella Michelin.

Nel 2019 torna in Italia, a Somma Vesuviana (NA), dove inaugura il “Contaminazioni Restaurant“, il cui nome riassume a pieno il suo concept di cucina, territoriale e allo stesso tempo cosmopolita, frutto diretto delle esperienze maturate dallo chef in giro per il mondo. Il 23 novembre 2021 Molaro viene premiato con la Stella Michelin.

In occasione dell’evento “Notti stellate”, che si terrà presso l’Osteria del Forte, lo Chef Molaro delizierà i commensali con i suoi piatti. Come la “Meringa di cipolla rossa e lamponi ripiena di genovese e crema di limone”; la “Tartare di tonno servita con aceto di alghe e tonnetto essiccato, olio al coriandolo, frutti rossi e chips di foglie di shiso”; e il “Risotto mantecato con crema di finocchio, zafferano limone e gamberi rossi”.

