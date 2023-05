Live wedding show, Raffaele Poggio e l’idea del matrimonio perfetto

In questi anni il percorso musicale e attoriale del cantante ha saputo portare innovazione ai contenuti proposti; per un intrattenimento che fosse espressione completa degli sposi.

Le sue partecipazioni agli eventi mondani milanesi anche come formula djset, gli hanno permesso di costruire un’ immagine raffinata e ricercata come base per aggiungere poi tutto il contorno artistico, ovvero la parte che lui ritiene siano i COLORI.

I punti di forza degli ultimi anni sono legati alla sua produzione discografica latina con la collaborazione di Angelo Divino, artista di Cuba e percussionisti e musicisti con cui ha creato un live musicale che coinvolge le persone. In fondo il mondo latino è ricco di passione, calore e ritmo un po’ come quello classico italiano.

A questo si aggiunge la grande novità del LIVE WEDDING SHOW che nasce dall’ idea di CENA CON DELITTO della compagnia itinerante a cui Raffaele appartiene.

L’ obiettivo è di stupire gli invitati con personaggi che improvvisamente irrompono al matrimonio creando scompiglio con situazioni surreali, giocose e trascinanti.

Tra sketch, balli tradizionali, cantanti un po’ sopra le righe, gli sposi si ritrovano a vivere una commedia reale con i loro invitati.

L’ empatia che ha Raffaele con le persone, la sua comunicazione, la sua allegria e trasporto lo rendono così trascinante che è impossibile non divertirsi.

La sua scelta in questi anni sono stati anche collaboratori attori, cantanti, musicisti e dj con lunga esperienza in live, teatri, discoteche e solo chi fa tanta gavetta e si forma può garantire che l’ evento possa riuscire. Non a caso le recensioni che si trovano in rete parlano proprio di questo, disponibilità ed umanità di rilievo e grande professionalità.

Vero è che propone il proprio stile musicale per i live che lo rende unico nel genere in Italia nel settore wedding ma altrettanto vero che il suo punto di partenza siano gli sposi e le loro personalità intorno ai quali costruisce tutto il contorno nelle situazioni dove oltre la parte vocale siano richieste animazione e djset, fornendo così un servizio completo all’ avanguardia e molto ricercato nel suo genere perché mette insieme canto, recitazione e djset con un unico ingaggio artistico.

www.raffaelepoggio.com

Spotify e YoutubeVevo Raffaele Poggio

Dettagli sui servizi

I vari servizi possibili non sono imposti in toto, ma previo confronto con le esigenze delle coppie, e andranno scelti per creare il pacchetto più adatto. L’obiettivo è quello di stabilire un contatto umano e un rapporto di reciproca fiducia e complicità, in modo tale da potere capire qual è la visione del giorno più importante, sia a livello emozionale che a livello tecnico e di contenuti.

Il piano di lavoro della giornata è adattabile alle vostre esigenze, alla tipologia di invitati e alla location. In quanto coppia protagonista del matrimonio, sarete posti al centro dell’attenzione, sia voi che i vostri desideri, i vostri gusti personali e le vostre personalità.

A tale proposito, è possibile adattare il servizio alla vostra cerimonia con le seguenti proposte:

Accompagnamento musicale per cerimonia civile incluso nel pacchetto

Musica live singolo e duo con voce femminile e maschile

Live wedding show, formula di intrattenimento musicale e animazione.

DJ-set (generi musicali a 360 gradi)

Possibilità karaoke e momenti sorpresa concordati con testimoni/amici.

Si può scegliere ogni singolo servizio che può andare quindi a costituire un pacchetto completamente personalizzato.