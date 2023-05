L’Euroderby, l’Europa League e la Conference: le italiane in cerca della finale

Settimana decisiva per le squadre italiane impegnate nelle semifinali delle coppe europee. Una sarà sicuramente in finale (Inter o Milan in Champions), le altre chiamate a guadagnarsela dopo i risultati delle gare di andata.

Si apre una settimana molto importante per il calcio italiano, diverse le formazioni impegnate in campo europeo a caccia della finale delle principali competizioni.

L'Euroderby Inter-Milan, i due match di Europa League Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus, quello di Conference tra Basilea e Fiorentina. Dopo i risultati dell'andata, tutte le formazioni in campo possono aspirare alla finalissima della rispettiva manifestazione.

Inter-Milan, un Euroderby attesissimo

Il successo per 2-0 dei nerazzurri all’andata, li pone in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno a San Siro. È però sempre un derby, dunque l’Inter non può cullarsi e deve prestare molta attenzione alla voglia di rivalsa del Milan. Probabile il ritorno di Leao tra i rossoneri, sicura l’assenza di Bennacer. Per accedere alla finalissima di Champions, ai ragazzi di Inzaghi è sufficiente anche una sconfitta di misura. Viceversa, gli uomini di Pioli sono obbligati a vincere con tre reti di scarto per volare ad Istanbul il 10 giugno. Un margine di soli due goal, significherebbe giocare i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Siviglia-Juventus, serve la vittoria

Dopo l’1-1 allo Stadium, i bianconeri di Max Allegri sono obbligati a vincere per conquistare la finale di Budapest. Una nuova parità al termine dei novanta minuti regolamentari, porterebbe ai tempi supplementari ed agli eventuali tiri dagli undici metri. Serve alla Juventus una grande prova, su un campo difficile come quello del Siviglia. Dispone però di una grande qualità in rosa, ecco perché il successo esterno non è affatto così improbabile.

Bayer Leverkusen-Roma, basta non perdere

In semifinale di Europa League anche i giallorossi. L’1-0 dell’andata è senz’altro un buon risultato per la Roma ma i tedeschi faranno di tutto per ribaltarlo nella gara di ritorno in Germania. Josè Mourinho spera di recuperare qualche infortunato, probabile il rientro di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum nell’undici titolare, sicuri assenti invece Chris Smalling ed El Shaarawy. In caso di approdo alla finalissima, sarebbe la seconda consecutiva in Europa per Mou e la Roma, dopo quella di Conference (vinta) nella scorsa stagione.

Basilea-Fiorentina, serve l’impresa

I viola di Vincenzo Italiano sono chiamati all’impresa fuori casa se vogliono raggiungere la finale di Conference, in programma il 7 giugno a Praga. Dopo l’1-2 del Franchi, sono obbligati a vincere con almeno due reti di scarto. L’eventuale successo gigliato di misura, porterebbe le due formazioni ai supplementari. La Fiorentina ha dimostrato durante la stagione di non essere quella vista un po’ sottotono all’andata, dunque potrà sbancare il campo del Basilea, a condizione di ritrovare l’intensità di gioco delle ultime partite.