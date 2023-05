Lega navale italiana sezione Porto San Paolo

Porto San Paolo. Le scenografiche performance degli Sbandieratori e musici della città di Sassari accompagneranno da terra lo spettacolo del mare della remata juniores “Trofeo re di Tavolara”

Tutto pronto per l’appuntamento, saltato sabato scorso e riprogrammato in tempi record dalla Lega navale di Porto San Paolo, per questo sabato 27 maggio a partire dalle 10.

Piccoli rematori protagonisti La Lega Navale di Porto San Paolo porta nello specchio di mare davanti alla spiaggia del porto gli equipaggi composti dagli alunni delle scuole medie del territorio. Remeranno a partire dalle 11 a bordo dei gozzetti nazionali, barche leggere con quattro vogatori e un timoniere. Dovranno coprire nel minor tempo possibile un percorso di circa 250 metri con due virate. Sullo stesso percorso, ma nel pomeriggio alle 16,30 e sempre a bordo dei gozzetti, si confronteranno gli equipaggi di adulti di Golfo Aranci e Porto San Paolo, per il “Trofeo Lega navale”.

Lo special guest

Special guest Anche quest’anno il Trofeo Re di Tavolara avrà un ospite di eccezione. Il presidente Antonio Borghesan, insieme al Comune di Loiri Porto San Paolo che rinnova la fiducia all’evento, ha scelto uno special guest di eccezione: Gli sbandieratori e musici della città dei candalieri. Il gruppo, famoso per le straordinarie e coreografiche performance, aprirà alle 10 la sfilata degli equipaggi dei piccoli che, dalla sede della Lega navale, fronte chiesa di Porto San Paolo, percorreranno la strada che li condurrà al campo di gara. Mentre gli sbandieratori offriranno ancora al pubblico una delle loro esibizioni fronte mare, i rematori delle scuole prenderanno possesso dei gozzetti per la parata. Alle 11 al via la gara commentata dallo speaker Tommy Rossi, che si concluderà per le 12,30 con la premiazione degli equipaggi vincitori. Il Comitato Ss Pietro e Paolo, partecipa alla manifestazione garantendo il pranzo a base di carne e salsiccia.

Il commento “Purtroppo il maltempo non ha consentito di svolgere l’evento la scorsa settimana come da programma – commenta il sindaco Francesco Lai -. Un grande dispiacere soprattutto per il grande lavoro del presidente Tony Borghesan e dei volontari che c’è dietro una manifestazione di questo tipo. Anche in questa occasione però dalla Lega navale sono stati bravissimi e hanno riorganizzato il trofeo remiero in tempi rapidi. Sarà una splendida giornata con i giovani delle scuole dedicata al mare e allo Sport”.

