Le Vallon d’Ossi: la mostra d’arte che colora il centro storico ossese

L’associazione Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Ossi, organizza una mostra d’arte estemporanea per colorare le vie del paese. La manifestazione si terrà domenica 14 maggio e sarà aperta agli artisti provenienti da tutta Italia

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Ossi, in collaborazione con la Pro Loco, nell’ambito della rassegna “Monumenti Aperti”, organizza un Concorso di Pittura Estemporanea aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri residenti in Italia.

L’ appuntamento è fissato per domenica 14 maggio presso i locali di “Sa Funtana Noa”, in via G.L. Serra 64/A; qui, dalle ore 8.30 alle ore 10:30, gli artisti potranno versare la quota di iscrizione comprensiva della tela o del supporto sul quale creeranno le loro opere. Sono ammessi tutti gli stili, eccetto la grafica.

advertisement

Il concorso si inserisce all’interno della più ampia rassegna, giunta alla sua terza edizione, di “Monumenti aperti”; si tratta di una manifestazione nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Antonio Gramsci, a cui contribuiscono, però, anche le varie associazioni attive nel paese.

Le giornate interessate sono sabato 13 e domenica 14 maggio. Durante il weekend, infatti, sarà possibile effettuare visite gratuite e guidate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Gramsci nei vari siti archeologici ossesi.

Nella giornata di sabato, a partire dalle 15:30, sarà possibile accedere Al Palazzo Baronale, alle Domus De Janas e alle Necropoli di Noeddale; domenica, invece, dalle ore 10:00, saranno visitabili anche le Necropoli di S’Adde ‘e Asile e quelle di Mesu ‘e Montes, situate fuori dal centro abitato e raggiungibili grazie al servizio bus navetta allestito per l’occasione.

La rassegna si concluderà, appunto, con la presentazione delle opere prodotte durante il Concorso e con la premiazione del vincitore. L’appuntamento è fisato per le ore 17:00 sempre nei locali di Sa Funtana Noa.

Ma non è tutto! Dalle ore 19:00, infatti, visitatori e partecipanti verranno accolti nel magico parco artistico di Molineddu per una merenda/aperitivo a cura dei Fedales ’73; qui avrà luogo, a chiusura delle due giornate d’arte, il concerto della Scuola Civica di Musica “Ischelios”.

Carlotta Fazzi

Clicca qui per altre news