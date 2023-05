L’austriaco Lukas Hollbacher vince a Tramatza il Mondiale Supermoto S1 Gp

La pioggia della prima giornata ha lasciato spazio ad una grandissima giornata di sport e spettacolo. Il risultato finale è rimasto in bilico fino alla fine con la vittoria di Lukas Hollbacher (MTR Ktm Racing) che ha avuto la meglio di Marc Reiner Schmidt (L30.

Racing TM Factory) e Thomas Chareyre (TC4R1 Racing).

S1GP FastRace

advertisement

Il pole man Thomas Chareyre (TC4R1 Racing) non sbaglia la partenza portandosi in testa al gruppo davanti a Marc Reiner Schmidt (L30 Racing TM Factory) e Lukas Hollbacher (MTR Ktm Racing). Chareyre tiene la prima posizione per i primi due giri ma poi deve lasciare il comando a Schmidt che grazie ad un attacco perentorio si porta al comando, alle spalle dei battistrada Andreas Buschberger (Husqvarna) passa Hollbacher e si porta in terza posizione e riesce a ricucire lo strappo con i primi due. Schmidt e Cahreyre hanno tenuto un ritmo altissimo con il francese che ci ha provato in diverse occasioni a riportarsi al comando ma non ha potuto portare a termine la manovra. Il distacco tra i due sotto la bandiera a scacchi è stato di soli tre decimi, Buschberger finisce terzo precedendo il vincitore di gara 1 Hollbacher. Tra gli italiani ancora il migliore è Elia Sammartin (L30 Racing TM Factory). Tra i Rookie la vittoria è andata nelle mani di Buschberger.

S1GP FastRace Top Ten:

1. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM) 16 laps in 13:44.590; 2. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) +00.312;

3. BUSCHBERGER Andreas (AUT, Husqvarna) +01.281; 4. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) +02.558;

5. CATHERINE Youry (FRA, Honda) +14.198; 6. BONNAL Steve (FRA, TM) +14.754; 7. SAMMARTIN

Elia (ITA, TM) +14.987; 8. BUSSEI CANONE Giovanni Sebastiano (ITA, Honda) +17.280; 9. KAIVERS

Romain (BEL, TM) +17.457; 10. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) +23.036.

S1GP FastRace Rookie Top Ten:

1. BUSCHBERGER Andreas (AUT, Husqvarna) 16 laps in 13:45.871; 2. BONNAL Steve (FRA, TM)

+13.473; 3. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) +21.755; 4. SZALAI Tim (FRA, Husqvarna) +22.093; 5.

KRASNIQI Mitja (SUI, TM) +39.369; 6. VANDOMMELE Nicolas (BEL, TM) +45.249; 7. REIMER Nicky

(USA, TM) +45.362; 8. PERNAT Gabin (FRA, TM) +50.972; 9. PATRICIO Eduardo (POR, TM) +1 Lap;

10. MONTI Jacopo (ITA, Honda) +1 Lap

S1GP SuperFinal

La griglia della superfinale viene decisa in base all’arrivo della fastrace e Marc Reiner Schmidt (L30 Racing TM Factory) partiva dalla pole position con a fianco il suo rivale di sempre Thomas Chareyre (TC4R1 Racing) e a chiudere la prima fila Andreas Buschberger (Husqvarna). Al via è Chareyre a spuntare meglio e prendere la testa della corsa seguito da Schmidt, eccezionale partenza per Lukas Hollbacher (MTR Ktm Racing) che dalla seconda fila si è portato subito in terza posizione. Al terzo giro Schmidt rompe gli indugi e si porta al comando, Chareyre non ci sta e cerca subito di riportarsi in testa ma è in questo momento che Hollbacher compie una prodigiosa manovra scavalcando i due avversari nella staccata più impegnativa del circuito portandosi al primo posto. Lukas ha condotto i restanti 15 giri senza sbagliare nulla andando a vincere gara e Gp. Schmidt e Chareyre ci hanno provato ad impensierirlo ma senza riuscirci finendo la gara in seconda e terza posizione. Hollbacher vince il Gp di Sardinia, Thomas Chareyre mantiene la tabella rossa di leader della classifica con 4 punti di vantaggio su Marc Reiner Schmidt. Nella classifica Rookie è Andreas Buschberger a vincere davati a Steve Bonnal e Romeo Fiorentino.

S1GP SuperFinal Top Ten:

1. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) 21 laps in 17:57.001; 2. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM)

+00.213; 3. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) +00.351; 4. BUSCHBERGER Andreas (AUT, Husqvarna)

+09.864; 5. CATHERINE Youry (FRA, Honda) +10.091; 6. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) +10.981; 7.

BONNAL Steve (FRA, TM) +16.604; 8. KAIVERS Romain (BEL, TM) +20.837; 9. BUSSEI CANONE

Giovanni Sebastiano (ITA, Honda) +22.919; 10. TESCONI Erik (ITA, TM) +23.310

S1GP SuperFinal Rookie Top Ten

1. BUSCHBERGER Andreas (AUT, Husqvarna) 21 laps in 18:06.865; 2. BONNAL Steve (FRA, TM)

+06.740; 3. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) +14.372; 4. SZALAI Tim (FRA, Husqvarna) +14.482; 5.

KRASNIQI Mitja (SUI, TM) +31.167; 6. PERNAT Gabin (FRA, TM) +1 Lap; 7. STUCCHI Andrea (ITA,

TM) +1 Lap; 8. REIMER Nicky (USA, TM) +1 Lap; 9. PATRICIO Eduardo (POR, TM) +1 Lap; 10. MONTI

Jacopo (ITA, Honda) +1 Lap

S1GP Classification Top Ten:

1. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) Pts. 73,000 (0+25+18+30); 2. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM)

Pts. 68,000 (0+18+25+25); 3. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) Pts. 66,000 (1+22+22+21); 4.

BUSCHBERGER Andreas (AUT, Husqvarna) Pts. 58,000 (0+20+20+18); 5. CATHERINE Youry (FRA,

Honda) Pts. 47,000 (-1+15+16+16); 6. BONNAL Steve (FRA, TM) Pts. 40,000 (0+11+15+14); 7.

SAMMARTIN Elia (ITA, TM) Pts. 39,000 (0+10+14+15); 8. KAIVERS Romain (BEL, TM) Pts. 38,000 (-

1+13+12+13); 9. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) Pts. 33,000 (-1+12+11+10); 10. SZALAI Tim

(FRA, Husqvarna) Pts. 33,000 (-1+14+10+9)

Complete results available HERE.

SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP – GP of Sardinia – QUICK FACTS

Circuit length: 1.500 mt (1.074mt asphalt, 426 mt off-raod)

Temperature: 19°

Weather conditions:Cloudy