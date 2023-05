L’attore Tino Petilli e il regista Nicola Michele protagonisti a San Teodoro sabato 6 maggio alle 21 presso il Teatro Comunale La Cupola con lo spettacolo “Riveder le stelle: 700 anni con Dante”

Importante appuntamento a San Teodoro per la Compagnia Salto del Delfino; che con la direzione artistica di Nicola Michele, si impegna a portare la cultura teatrale nelle periferie; partendo dal teatro di comunità fino ad approdare al teatro d’arte.

advertisement

L’attore Tino Petilli e il regista Nicola Michele protagonisti a San Teodoro sabato 6 maggio alle 21 presso il Teatro Comunale La Cupola con lo spettacolo “Riveder le stelle: 700 anni con Dante”

Sabato prossimo (6 maggio) al Teatro Comunale La Cupola andrà in scena, dunque, l’opera “Riveder le stelle: 700 anni con Dante” (produzione originale); un viaggio tra le più belle composizioni del sommo poeta, a settecento anni dalla sua scomparsa.

Leggere Dante Alighieri aiuta a comprendere il mondo delle relazioni e delle emozioni umane; e porta inoltre chi ascolta a immergersi nell’esperienza appagante con i suoi più alti versi poetici.

In scena ci saranno gli attori Tino Petilli e Nicola Michele (che cura anche la regia):

pronti a condividere con il pubblico la loro passione per la poesia e la letteratura; con interessanti aneddoti legati alla loro collaborazione professionale e alla bella amicizia che li lega da tanti anni.

Ad arricchire la pièce, inoltre, le musiche originali dal vivo di Alessandro Manunza.

Dichiarazioni

«Mancano pochi giorni di attesa per il nostro omaggio a Dante, che andrà in scena al Teatro Comunale di San Teodoro»,

spiega Nicola Michele, direttore artistico della Compagnia Salto del Delfino.

«Le musiche originali alla chitarra di Alessandro Manunza segneranno il passo e prenderanno per mano lo spettatore verso la scoperta di alcuni tra i passaggi più noti della Divina Commedia: l’ingresso nella selva oscura; Ulisse; Paolo e Francesca; Ugolino e San Bernardo.

La voce di Tino Petilli trasporterà gli spettatori in un viaggio sonoro affascinante e denso di sorprese. Lavoro sull’opera del Sommo Poeta dal 2007, e curare la regia di questo spettacolo mi consente di approfondirne lo studio e di apprezzarla ulteriormente grazie all’interpretazione dell’amico e collega Petilli.»

Evento

L’evento è prodotto dalla Compagnia Salto del Delfino con la direzione artistica e regia di Nicola Michele, con il patrocinio e sostegno del Comune di San Teodoro e la collaborazione dell’Ufficio Turistico di San Teodoro.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni consultare il sito del Comune di San Teodoro o l’Ufficio Turistico di San Teodoro.

La compagnia

La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni.

Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia.

Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati.

La direzione artistica si snoda in un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorità e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali.

Scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento.

Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento.

La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis.

Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica.

Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”; che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia “Il principe e la rosa” è stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda.

Nicola Michele

Attore, drammaturgo, regista teatrale e operatore in teatroterapia, socio della Federazione Italiana di Teatroterapia dal 2007. Si diploma come attore nel 1995 presso la “Civica” Scuola d’arte drammatica di Cagliari; successivamente approfondisce la preparazione specializzandosi in Teatroterapia a Milano nel 2006 e seguendo i corsi di alta formazione per l’attore presso la Biennale di Venezia nel 2010 e 2011.

Ha frequentato i seminari con Rena Mirecka, Opera di Pechino, Akroama, Alkestis, Eugenio Barba, Ascanio Celestini; Marcello Isidori, Francesco Origo, Fibre Parallele, Ricardo Bartis, Marigia Maggiopinto, Bogdan Renczynski, Walter Orioli, Arturo Cirillo, Roberto Rustioni.