Studio rivela dove e come sopravvivere l’Apocalisse in Italia. Cosa faresti se il mondo come lo conosciamo crollasse? Dove andresti? Hai capacità di sopravvivenza?? Il team di Bonusfinder Italia ha coperto il topic, con le linee guida essenziali per sopravvivere l’apocalisse.

Punti esaminati nello studio:

Regioni e città con le migliori possibilità di sopravvivenza

Abilità di sopravvivenza necessarie

Come prepararsi prima del tempo

Punti salienti dello studio

La Sardegna è la regione con le migliori possibilità di sopravvivere ad un’apocalisse.

Il secondo miglior posto per sopravvivere ad un’apocalisse sono gli Appennini .

Torino è la città con le migliori infrastrutture e risorse per sopravvivere all’Apocalisse.

Le regioni con le migliori possibilitá di sopravvivere

Le seguenti regioni offrono le migliori possibilità di sopravvivenza in base alla loro posizione, accesso alle risorse e al potenziale per la costruzione di una nuova comunità..

Al primo posto c’è la Sardegna. Questa regione insulare ha una densità di popolazione relativamente bassa e una grande quantità di terra, che la rende un luogo ideale per la costruzione di una nuova comunità. È anche circondata dall’acqua, fornendo accesso alla pesca e proteggere dagli attacchi in arrivo.

Al secondo posto ci sono gli Appennini (intesa come intera regione): questa catena montuosa attraversa gran parte dell’Italia centrale e potrebbe offrire vantaggi in termini di posizioni isolate e alture per fortificare una comunità. C’è accesso all’acqua e alla terra arabile in alcune aree, il che lo rende una grande opzione per la sopravvivenza.

Al terzo posto c’è il Veneto: questa regione nord-orientale dell’Italia ospita diverse città fortificate, come Verona e Padova, che potrebbero fornire protezione in caso di collasso sociale. Inoltre, ha accesso al mare Adriatico e potenziali fonti di terra arabile per coltivare verdure e alberi da frutto.

Le Città con le migliori possibilitá di sopravvivere

Le città con forti infrastrutture e accesso a risorse come cibo, acqua, forniture mediche e tecnologia avranno un vantaggio in uno scenario post-apocalittico.

In cima alla classifica c’è Torino. Torino è una grande città nella regione nord-occidentale dell’Italia, con una storia di sviluppo industriale. Torino si trova anche vicino alle Alpi, fornendo accesso a risorse naturali come legname e minerali. Inoltre, la città ha una serie di fortificazioni storiche, tra cui l’imponente complesso di Venaria Reale.

Il secondo posto c’è Verona. Questa città si trova vicino ai piedi delle Alpi e ha accesso a molte risorse naturali. Le mura fortificate e le porte della città, tra cui la famosa Porta Borsari, possono anche fornire protezione in una situazione di sopravvivenza.

Firenze è in terza posizione. La città ha una lunga storia di fortificazione, con mura e porte costruite intorno alla città nel 14 ° e 15 ° secolo. La città si trova anche in una regione con abbondanti risorse agricole e ha una forte tradizione

Sii pronto. Sii preparato.

Ci sono diverse abilità che possono essere utili per prepararsi ad un’apocalisse, a seconda dello scenario specifico per cui ci si sta preparando. Ecco alcuni dei migliori argomenti su cui è possibile migliorare o informarsi facilmente:

Accendere un fuoco

Costruisci un rifugio

Purificare l’acqua

Coltiva il cibo

Pronto soccorso

Autodifesa

Generare e risparmiare energia (soluzioni off-grid)

Forza mentale

Caccia

Pesca

Inoltre ecco alcune cose importanti da tenere a mente quando ci si prepara per un’apocalisse:

Stoccaggio di cibo non deperibile e acqua pulita .

Avere un rifugio sicuro e fortificato.

Accumulare scorte di forniture mediche di base come kit di pronto soccorso, farmaci da prescrizione e dispositivi di protezione individuale .

L’accesso all’elettricità e ad altre fonti di energia può essere limitato o inesistente. Prendi in considerazione pannelli solari, turbine eoliche o altre soluzioni di alimentazione off-grid per garantire una fornitura costante di energia.

Essere in grado di comunicare con gli altri e navigare nell’ambiente circostante è fondamentale. Prendi in considerazione l’investimento in una radio alimentata a batteria, un sistema GPS o altri strumenti di comunicazione e navigazione.

