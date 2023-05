‘La tua firma per il benessere di tutti’: Fondazione Patrizio Paoletti

La Fondazione Patrizio Paoletti vuole ricordare l’importanza del gesto del donare e avvia una campagna intitolata “La Tua firma per il benessere di tutti”

L’obiettivo della campagna 5×1000 della Fondazione Patrizio Paoletti di quest’anno è particolarmente significativo. Attraverso 5 annunci pubblicitari online – da aprile a settembre – con i volti dei beneficiari, la Fondazione vuole dare voce a migliaia di bambini; adolescenti e famiglie; grazie al lavoro costante di formatori e ricercatori, sono riusciti a realizzare una vita di benessere personale e sociale, il nostro bene più prezioso. L’obiettivo della Fondazione è creare una cultura di consapevolezza e responsabilità sociale; cultura in cui gli individui abbiano il potere di assumere il controllo della propria vita; ed anche contribuire al benessere della comunità.

Le parole del Presidente Bernardi

“‘La tua firma per il benessere di tutti’, questo il claim con il quale la Fondazione vuole ricordare a ognuno l’importante gesto della donazione del proprio 5×1000”, spiega il presidente Gianni Bernardi. “Gioele, Emily, Michele, Giusy, Alba e Raffaele sono i volti della nostra campagna 5×1000; i veri protagonisti dei progetti che la Fondazione Patrizio Paoletti porta avanti ogni giorno attraverso i propri ricercatori ed educatori; per promuovere la salute. Ognuno di loro racconta la propria storia di pace e di coraggio, nella speranza. Ognuno di noi, con un gesto semplice ma importante come quello di una firma, e in aggiunta al nostro codice fiscale 94092660540, può davvero cambiare il mondo”.

Attraverso le storie dei protagonisti della campagna, la Fondazione Patrizio Paoletti vuole ricordare che la serenità personale, comunitaria e del nucleo familiare si può ottenere continuando a lottare contro la povertà educativa in Italia e nel mondo, contribuendo in modo concreto alla salute mentale dei nostri ragazzi. Unico filo conduttore: il benessere dell’individuo e della comunità, come nei valori e nel lavoro quotidiano di tutte le donne e gli uomini che collaborano con la Fondazione. Puoi farlo anche tu con il 5×1000.

Un lavoro di oltre 20 anni

Da oltre 20 anni, la Fondazione Patrizio Paoletti ricerca e divulga i saperi della mente e sviluppa innovativi approcci educativi fruibili per il benessere di tutti. Oltre 350.000 sono state le ore di ricerca che abbiamo messo in campo a sostegno dell’educazione, abbiamo formato oltre 20.000 educatori e con i nostri progetti educativi abbiamo raggiunto 285.000 bambini e famiglie in tutto il mondo. Senza la generosità dei nostri donatori, non saremmo mai riusciti a raggiungerli e, quindi, a fare la differenza nella vita di tutte queste persone.

Per donare il tuo 5×1000 alla Fondazione Patrizio Paoletti, basta indicare il codice fiscale 94092660540 nella sezione SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS, del modulo 730 o della dichiarazione dei redditi destinata al 5×1000.

