La solidarietà diventa musica: ecco l’istant-song di Betobahia sull’alluvione

Scritta e musicata in 24 ore, la canzone “Forza Emilia Romagna” di Betobahia è già diventata un fenomeno virale sui social e su YouTube: “Dedicata a chi, in questi giorni, ci ha fatto riscoprire il senso di appartenenza ad una comunità “

Si intitola “Forza Emilia Romagna” il toccante brano musicale inciso, a tempo di record, da Betobahia l’autore di “Ciapa la galeina” che, proprio quest’anno, celebra il suo 20° anniversario.

Un messaggio che – nei giorni tragici dell’emergenza – ha subito toccato le corde del sentimento. Il video, caricato su YouTube, ha già registrato un record di visualizzazioni e sui social ha già raggiunto quasi duemila condivisioni.

Uno spirito combattivo

L’emozionante canzone, scritta col cuore da un “vero romagnolo”, esalta lo spirito di un popolo che, ha riscoperto nei giorni più difficili il senso di solidarietà ed appartenenza. “Sono tantissimi i messaggi di ringraziamento che mi sono arrivati per aver scritto questa canzone” – spiega Beto. Continua “la gente mi ferma per strada ringraziandomi di cuore. La musica, del resto, abbatte le barriere e supera ogni confine. Ma, soprattutto, unisce i popoli anche nei momenti tristi dove, al di là della retorica, c’è bisogno soprattutto di solidarietà”.

La canzone “Forza Emilia Romagna” è stata scritta “di getto” la sera del mercoledì 17 maggio. E’ stata poi incisa la mattina del giorno dopo insieme al maestro bellariese Luca Buongiorno. Sulle parole scritte da Betobahia, il maestro ha saputo ricamare ancora una volta un dolce tappeto musicale. Una canzone intrisa di tristezza, ma soprattutto un messaggio di ottimismo per una terra che – oggi come sempre – “saprà rialzarsi”.

Un brano per incoraggiare l’Emilia Romagna

Il brano è dedicato a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo per causa di un evento eccezionale e catastrofico che ha colpito molte province della nostra regione. Dice Pazzaglia “Forza Emilia Romagna vuole rendere omaggio a questa grande terra che, anche nei momenti più critici, dimostra grande forza d’animo e spirito di condivisione. Gente che non si arrende. Si piega ma non si spezza. Il brano nasce proprio dalle immagini di questi giorni, dalla maratona di volontariato e di solidarietà messa in moto dalla gente comune, dai tanti ragazzi con il secchiello e gli stivali infangati che aiutano le persone con il sorriso sulle labbra. La Romagna è stata colpita al cuore e messa in ginocchio da un incredibile evento naturale, ma questo popolo non molla mai. L’abbiamo sentito da tante persone e anche io – conclude Beto – ho sentito il bisogno di dirlo a modo mio. Forza Romagna… Tin Bota!”.

