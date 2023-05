La Porto Cervo Racing con Liceri-Mendola al Rally Italia Sardegna valido per il Campionato del Mondo Rally

Un’altra presenza al Rally Italia Sardegna per l’equipaggio formato da Michele Liceri-Tore Mendola e per la scuderia Porto Cervo Racing.

L’edizione del ventennale, valida come sesto appuntamento del FIA World Rally Championship, si svolgerà da giovedì 1 a domenica 4 giugno con base della manifestazione ad Olbia. Il pilota Michele Liceri: “Per noi è veramente un’emozione”.

advertisement

La Porto Cervo Racing con Liceri-Mendola al Rally Italia Sardegna valido per il Campionato del Mondo Rally

Al 20° Rally Italia Sardegna un equipaggio tra i più rappresentativi della Porto Cervo Racing. Michele Liceri e Salvatore Mendola saranno i portacolori che rappresenteranno la Scuderia al Rally Italia Sardegna; valido come sesta prova del Campionato del Mondo Rally, in programma da giovedì 1 a domenica 4 giugno con sede principale ad Olbia.

L’equipaggio Liceri-Mendola rispecchia tanti valori che da oltre vent’anni contraddistinguono il Team presieduto da Mauro Atzei: sportività, tanta determinazione e l’importante impegno nel diffondere il motorsport.

Michele Liceri e Tore Mendola correranno sugli impegnativi sterrati sardi a bordo di una Peugeot 208 Rally4 con il numero 84.

Dichiarazioni

“Tornare nel mondiale ci lascia sempre senza parole”,

hanno commentato Liceri e Mendola, “soprattutto perché, solo all’ultimo minuto, siamo riusciti ad essere al via della gara.

Un ringraziamento importante è dedicato a due persone, Daniele e Diego, due amici che ci hanno aiutato per essere presenti alla tappa italiana del Campionato del Mondo Rally. La nostra partecipazione al Rally Italia Sardegna 2023 la dobbiamo a loro, a tutti gli sponsor e alla scuderia Porto Cervo Racing.

Andremo incontro ad una gara molto difficile, una gara lunga, con prove speciali da 50 chilometri, molto tecnica e veloce. È un mondiale, incontreremo tante insidie, sicuramente il nostro obiettivo è quello di far bene, ma soprattutto, cercare di usare la testa il più possibile e fare tantissimi chilometri.

Correremo in Sardegna, a “casa”, in Gallura, ad Olbia, e per noi è veramente un’emozione. Ringraziamo tutti, le persone che ci seguono; ringraziamo la Sardegna, la Scuderia e, con il sorriso diciamo…era ora! Speriamo di divertirci!”.

Il programma

La competizione iridata organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna, conta un percorso della lunghezza di 1.170 Km, dei quali 322 suddivisi in 19 prove speciali. Partenza e arrivo ad Olbia. Giovedì 1° giugno dopo lo start alle 18:02 dal Lungomare olbiese, subito la prova speciale televisiva alle 18:05. Venerdì 2 giugno, sono previsti 6 tratti cronometrati, compresi i due passaggi sulla lunga ed inedita “Monte Lerno” della lunghezza di 50 Km, prova speciale più lunga della storia del RIS. Sabato 3 giugno, sono in programma 8 prove speciali e, infine, domenica 4 giugno, la tappa conclusiva con gli ultimi 4 crono prima dell’arrivo ed il podio finale a partire dalle ore 15.

Premiazione campioni sardi 2022

Tra gli eventi collaterali inseriti nel ricco programma del Rally Italia Sardegna, venerdì 2 giugno, presso ‘Casa ACI’ (Molo Brin, Olbia), dalle ore 19:15, si terrà la cerimonia di premiazione dei campioni sardi 2022.

Tra i numerosi atleti che si sono distinti nella stagione appena trascorsa, riceveranno il premio anche i nostri portacolori:

Roberto Cocco, Michele Liceri, Sandro Locci, Mario Murgia e Auro Siddi tra i piloti; e Giuseppe Maccioni, Tore Mendola, Tonino Mulas e Fabrizio Musu tra i co-piloti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel clima del Rally Italia Sardegna grazie al Delegato/Fiduciario Regionale Giuseppe Pirisinu; alla preziosa collaborazione con il Presidente dell’AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio, degli organi centrali di ACI Sport e del Direttore RIS Antonio Turitto.

Web e Social

Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico”; organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023.