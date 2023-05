La musica che gira in tondo: domenica 28 maggio jazz dedicato ai più piccoli

Con la musica che gira in tondo due ospiti d’eccezione: Salvatore Maltana e Marcello Peghin

Dopo il successo del debutto della seconda edizione di Jazzin’ Family, il viaggio musicale di La musica che gira in tondo prosegue con due ospiti d’eccezione: Salvatore Maltana e Marcello Peghin. I musicisti condurranno la platea di piccolissimi nel mondo del jazz con un lavoro di grande intensità e poesia. L’appuntamento di domenica 28 maggio è fissato al Teatro Massimo di Cagliari. Ci sarà inoltre una doppia replica di concerti: alle ore 11 e alle ore 16.30 (con accoglienza mezz’ora prima del concerto).

La rassegna, in scena fino al 18 giugno, prevede quattro concerti da vivere in modo del tutto inusuale nella sala M3 del teatro cagliaritano. Ci saranno quattro ensemble di quattro stili differenti (tradizionale, jazz, classico e contemporaneo) dedicati a una particolare fascia d’età, neonati compresi. Ad accogliere i nuclei familiari saranno soltanto gli artisti protagonisti dei concerti in una dimensione di totale parità e senza barriere. Una modalità pensata appositamente per consentire la massima capacità di ascolto della musica in piena libertà di movimento e interazione.

Il progetto

La musica che gira in tondo, progetto nato dalla collaborazione tra l’associazione Contattosonoro e Jazz in Sardegna,intende narrare la storia di un viaggio in grado di aprire orizzonti. Porta con sé il concetto di musica come strumento dinamico, relazionale, capace di comporre, scomporre e ricomporre forme esperienziali musicali. Musica che narra la storia di popoli e culture diverse e che attraversa il tempo rappresentando le epoche che si susseguono.

advertisement

Sotto la direzione artistica di Francesca Romana Motzo e una rete di partner che condivide appieno obiettivi e finalità del progetto, Jazzin’ Family è divenuta una casa sonora per l’inizio della vita. E’una casa che crea ed accoglie azioni musicali capaci di creare comunità, consolidare connessioni e aderire alle reali necessità ed urgenze di una contemporaneità sempre più complessa. La musica diviene dunque forte espressione di comunità e di identità. Segna ogni momento importante della vita, sia individuale che gruppale.

“Insulae Songs”

Come spesso accade, un viaggio è preceduto da un desiderio di vedere e conoscere altri posti. Ed è esattamente questo quello che il contrabbassista Salvatore Maltana e il chitarrista Marcello Peghin fanno in questo viaggio musicale. Nato come produzione originale all’interno del progetto INSULAE LAB 2022-Centro di Produzione Musicale, lo spettacolo è diretto da Paolo Fresu e creato, voluto e coordinato dall’Associazione Time in Jazz.

Nuova musica dunque e arrangiamenti di composizioni della musica antica popolare delle isole del Mare Nostrum. Strumenti acustici con innesti di elettronica determinano il sound moderno di questo duo che scava nella musica che ormai viaggia da secoli. All’interno del concerto oltre alle composizioni originali sono presenti due suite. La prima “Mediterranean Suite” mette insieme la musica del mare della Grecia con quella della Corsica. La seconda “Sa Festa Suite” sottolinea i due momenti simbolici delle feste in Sardegna: il canto sacro e il ballo.

Il calendario

28 maggio, ore 11 e 16.30: Maltana, Peghin, Insulae Songs dedicato al jazz

11 maggio, ore 11 e 17: Ensemble Trame Sonore, repertorio classico dedicato alla classica

18 giugno, ore 11 e 17: Andrea Ruggeri solo “ID card” dedicato al contemporaneo

Per altre notizie di eventi clicca qui.