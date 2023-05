La Mousiké Téchne – II Edizione. Stagione Concertistica 2022-2023 SABATO 20 maggio 2023 Cagliari, Palazzo Siotto, ore 18.00. La scrittrice e pianista Francesca Maria Villani suona Brahms, Berg e Ravel

Il penultimo appuntamento de La Mousiké Téchne; propone SABATO 20 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Siotto, il concerto della scrittrice e pianista Francesca Maria Villani. Il recital si articola come un percorso attraverso stile e forme differenti, dai Klavierstücke di Johannes Brahms alla Sonata di Alban Berg, per concludere con La Parade di Maurice Ravel. Il concerto conclusivo de La Mousiké Téchne – la stagione concertistica giunta quest’anno alla sua seconda edizione – avrà luogo il 17 giugno con il Terzetto Biedermeier costituito da Stefania Pisanu (viola), Tony Chessa (flauto) e Angelica Loriga (chitarra).

Allieva a soli nove anni di Benedetto Lupo al Conservatorio di Monopoli, FRANCESCA MARIA VILLANI si è diplomata con il massimo dei voti, ha seguito diverse masterclass e un corso specialistico con il grande pianista argentino Aquiles Delle Vigne. La musicista tarantina è vincitrice di una trentina di concorsi nazionali ed internazionali; ha conquistato il primo premio al Grand Prize Virtuoso e, nel 2016, è stata selezionata per suonare alla Royal Albert Hall di Londra; uno dei templi mondiali della musica. È laureata in Filosofia ed è attualmente iscritta a Scienze Filosofiche. Ha pubblicato per l’editore Divergenze (2019) il romanzo “Goyescas” vincitore del premio nazionale “Il borgo Italiano”.

La Mousiké Téchne è realizzata con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25). Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.