La Maddalena: non si arrendono i volontari di Mondo Libero dalla Droga

Nella mattinata di lunedì 8 maggio centinaia di abitanti delle periferie della cittadina gallurese sono stati informati sugli effetti della droga, in particolare della cocaina.

Talvolta capita che i residenti nelle periferie delle città o paesi non riescano a partecipare alla vita o ricevere le informazioni di cui godono i concittadini che abitano nei centri storici o nei quartieri più centrali. Troppo distanti quelle case per essere raggiunte. E poi, “spesso sono pure case popolari…” Gli unici che non hanno pregiudizi sono i ragazzi distributori della pubblicità che non superano neanche una buca senza lasciare il loro messaggio. Sembrerebbe ironia un po’ razzista e di cattivo gusto, se non fosse la pura verità.

I volontari di Mondo Libero dalla Droga non hanno pregiudizi, per loro l’unico pregiudizio è la droga stessa. Se per raggiungere quelle zone periferiche c’è qualche centinaio di metri in più da percorrere, non importa. “L’importante è informare i ragazzi sui veri effetti delle droghe – dichiara Lina, responsabile del gruppo dei volontari di La Maddalena – dobbiamo essere presenti anche nelle zone più popolari, anche perché dove ci sono maggiori difficoltà economiche è più facile cadere nelle maglie dei criminali.“

advertisement

Se è vero che la droga non fa distinzione di ceto sociale, razza, credo o cultura, è anche vero che quando si è in difficoltà e non si sa come uscirne, è più facile cercare le soluzioni evadendo ed estraniandosi dalla realtà. Usando le sostanze che i pusher decantano come la panacea per la soluzione di tutti i loro problemi, non solo non li risolveranno ma presto saranno costretti ad affrontarne di nuovi ben più gravi e di difficile soluzione: quelli che la droga porterà inevitabilmente con sé.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva negli anni ’70 il filosofo L. Ron Hubbard.

Anni difficili, quelli, ma non più di quanto lo siano quelli attuali, dove alle “vecchie” droghe di strada già conosciute per i loro effetti e quindi più “facilmente” affrontabili, si sono aggiunte subdole e sconosciute droghe sintetiche, delle quali spesso non si conoscono gli effetti, in grado di uccidere o dare dipendenza sin dalla prima assunzione. Un mondo difficile, quello della droga, contro il quale serve la collaborazione di chiunque abbia a cuore il futuro delle giovani generazioni.

Dopo La Maddalena, i volontari di Mondo Libero dalla Droga non molleranno la presa. Infatti, in collaborazione con la Chiesa di Scientology, saranno presenti a Cagliari e Nuoro martedì 9; e a Olbia mercoledì 10 maggio. Qui con la distribuzione di centinaia di libretti informeranno altrettanti cittadini su “La Verità sulla Droga”. Inoltre, inviteranno soprattutto i giovani a vivere liberi dalla droga.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui