Al via la campagna abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Dieci titoli in cartellone dal 29 novembre al 28 aprile tra immortali capolavori, classici del Novecento e testi di autori contemporanei con i grandi protagonisti della scena italiana (e non solo) e quattro appuntamenti tra gennaio e aprile con artisti e compagnie di respiro internazionale e le creazioni di importanti coreografi per riscoprire il fascino dell’arte di Tersicore.

La campagna abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza inizierà lunedì 15 maggio alle 15.30 presso la Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari (in via Edmondo De Magistris n. 12). Aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19: la prima fase dal 15 maggio al 30 giugno è riservata agli abbonati della Stagione 2022-2023, che potranno rinnovare i propri abbonamenti con la conferma dei posti ( da lunedì 15 maggio a venerdì 16 giugno ), mentre da lunedì 19 giugno fino al 30 giugno sarà possibile effettuare il cambio turno. (Nell’arco delle prime due settimane di rinnovi si seguirà una suddivisione per turni.

L unedì 15 e lunedì 22 maggio il Turno A.

Martedì 16 e martedì 23 maggio il Turno B.

Mercoledì 17 e mercoledì 24 maggio il Turno C.

Giovedì 18 e giovedì 25 maggio il Turno D.

Venerdì 19 e venerdì 26 maggio il Turno E.

Tutti i giorni per il Turno P.

Da lunedì 29 maggio si procederà ai rinnovi senza distinzione di turno, e da lunedì 19 giugno anche ai cambi turno.)

A partire da lunedì 3 luglio la campagna abbonamenti sarà aperta anche alle nuove richieste. Sarà quindi possibile acquistare i nuovi abbonamenti per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari.

La Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.

Per informazioni: biglietteria@cedacsardegna.it – cell. 3454894565 – www.cedacsardegna.it

