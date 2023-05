La Fondazione Mont’e Prama si apre al territorio

A giugno un Cda per l’ingresso del Comune di San Vero Milis come socio partecipante

I progetti per la realizzazione di manutenzioni e nuove infrastrutture nei siti gestiti; la collaborazione con Soprintendenza e Università per i nuovi progetti di scavo e restauro; le numerose iniziative di promozione in corso in Italia e all’estero; oltre che i numeri da record di visitatori nel primo quadrimestre del 2023.

In questo quadro si inserisce ora la richiesta del Comune di San Vero Milis:

che ha chiesto di essere cooptato all’interno della Fondazione, per poter partecipare ai progetti in corso e futuri in un’ottica di sviluppo territoriale.

Dichiarazioni

“Del resto questa è la missione che il nostro Statuto e i fondatori Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cabras ci hanno assegnato –

commenta il presidente Anthony Muroni –

lavorare, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico a un Piano di sviluppo territoriale; per il potenziamento della fruizione e promozione del ‘Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis-Terra di Mont’e Prama’.

Da qui le ragioni della nostra collaborazione con il Gal Sinis e il Flag Pescando; oltre che la doverosa interazione con l’Unione dei Comuni ‘Costa del Sinis-Terra dei Giganti’ e le altre realtà sovracomunali”.

Il complesso monumentale nuragico di S’Urachi e la necropoli di Serra is Araus

È indiscutibile che il complesso monumentale nuragico di S’Urachi e la necropoli di Serra is Araus, al di là degli attuali confini amministrativi, rappresentino un tutt’uno con i siti gestiti dalla Fondazione in territorio di Cabras.

“I numerosi progetti programmati e in corso rappresentano una grossa opportunità di crescita del Sinis e della Sardegna – ha scritto il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, nella lettera di richiesta di adesione inviata alla Fondazione -, gli importanti lavori svolti sono un grande investimento per il territorio e per questi motivi intendiamo aderire alla vostra positiva esperienza”.

A giugno si terrà una riunione del Consiglio di amministrazione per esaminare opportunità e mo- dalità attraverso le quali coinvolgere il Comune di San Vero Milis come socio partecipante e acquisire alla gestione della Fondazione il complesso di S’Urachi e il Museo cittadino.