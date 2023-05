La FC Alghero conquista la promozione in Seconda Categoria

Con l’1 – 4 sul campo della Junior Ozierese la FC Alghero conquista la promozione alla Seconda Categoria

La Fc Alghero vince 1 – 4, con tripletta per bomber Cherchi, sul campo della Junior Ozierese e, con due turni di anticipo, conquista la matematica promozione alla Seconda Categoria. Una vittoria meritata per la formazione algherese che sin dalla prima giornata è rimasta ben salda al primo posto in classifica. In 24 gare sinora disputate la FC Alghero ne ha vinte 23 e pareggiate una. Miglior attacco, insieme allo Sporting Uri, con 90 gol realizzati, e miglior difesa in assoluto con 11 gol incassati. Numeri da grande squadra così come hanno dimostrato anche questo sabato sul campo di Ozieri. Il tecnico Pippo Zani ha dato spazio a diverse seconde linee. Gioco condizionato anche dal gran caldo, però gli spettatori presenti al campo sportivo “Meledina” nella frazione di San Nicola, si sono divertiti.

Per la cronaca, al primo tiro in porta subito in vantaggio: al 2′ Nemore ruba palla al limite dell’area e serve un prezioso assist a Michele Cherchi che insacca indisturbato. All’8′ Rizzu dal limite impegna l’estremo di casa Carta in una parata a terra. Dopo un paio di occasioni non sfruttate al meglio dai giallorossi, la Junior Ozierese pareggia con Sanguinetti che sfrutta un momento di grave disattenzione difensiva. Una sorta di incidente di percorso per la Fc Alghero che subito dopo riprende a giocare con più incisività. Al 28′ una traversa per parte: Argenti per i padroni di casa, poi nella ripartenza Cherchi per la FC Alghero. Un minuto dopo il nuovo vantaggio della squadra con una punizione magistrale di Rizzu da fuori area. Palla all’angolino alto alla sinistra di Carta. Al 33′ Fc Alghero vicino al terzo gol con Nemore che calcia da distanza ravvicinata e il portiere avversario devia in corner. Ancora algheresi in avanti con Delias che lancia Cherchi in velocità. L’attaccante tenta il pallonetto, ma Carta ribatte.

Si va al secondo tempo e al 55′ la Fc Alghero spreca una ghiotta occasione per triplicare prima con Cherchi poi con Finca, con la difesa di casa che controlla bene . Ci prova Nemore al 56′ con una spettacolare rovesciata e Carta blocca. Al 69′ Cherchi a tu per tu con Carta calcia di pochissimo a lato. Sempre Cherchi vicino al gol al 73′, ma la palla esce di pochissimo . Poi è la volta di Satta che colpisce il palo sinistro con un tiro ravvicinato. Al 77′ dopo una serie infinita di occasioni , la Fc Alghero triplica con Cherchi servito sottoporta da Nemore. FC Alghero incontenibile e all’82’ cala il poker sempre con bomber Cherchi, per lui una meritata tripletta, su assist del fantasista Finca. Alla fine via ai festeggiamenti in casa giallorossa, anche se la vera festa sarà domenica prossima in casa al “Pintore – Caddeo” di Olmedo davanti a tutti i tifosi algheresi e al presidente Andrea Alessandrini.