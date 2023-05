La danza urbana del trio italo belga “Vitamina” provoca, seduce e manipola il pubblico in sala. Never Stop Scrolling Baby: riflettori puntati sull’accelerazione spasmodica del tempo e le contraddizioni della nostra società.

Ci sono tre personalità differenti con formazione in discipline differenti, si uniscono nel 2020 per dare vita a un trio italo-belga di danza urbana che scava nelle contraddizioni della società moderna con un particolare interesse rivolto alla cultura popolare e alle sue derive online, alla rappresentazione dell’osceno e alle manifestazioni dell’eccesso in tutte le sue forme.



Il gruppo “Vitamina” composto da Matteo Sedda, danzatore cagliaritano di base a Bruxelles, Alessandra Ferreri, che cura regia e scenografia e Joshua Vanhaverbeke per luci e disegno del suono, sarà a Sa Manifattura di Cagliari venerdì 12 e sabato 13 maggio alle 21 e domenica 14 alle 19 a Sa Manifattura con lo spettacolo Never Stop Scrolling Baby , ospite della rassegna di Fuorimargine, unico Centro di Produzione di Danza e Arti performative dell’Isola.



Uno degli aspetti più caratterizzanti la nostra epoca è certamente l’accelerazione spasmodica del nostro tempo. Ossessionati dall’idea che il tempo sia sempre insufficiente, siamo sottoposti a un flusso continuo e indefinito di migliaia e migliaia di informazioni che non siamo neanche capaci di elaborare e metabolizzare. Il Collettivo Vitamina prende a pretesto l’azione dello “scrolling”, il frenetico movimento del pollice che scorre dal basso verso l’alto sullo schermo dei dispositivi touchscreen, per accendere i riflettori sulle controverse meccaniche della nostra società.



Il movimento dello scrollare diventa atto performativo. Ma le dinamiche tra luci, suono e coreografia inducono continui stati di eccitamento alternati a frustrazione; il pubblico diventa consumatore indotto da Sedda (solo in scena), attraverso stratagemmi, a desiderare sempre di più di continuare a guardare ciò che sta accadendo. Il risultato è un’esperienza ipnotica progettata per provocare, sedurre e manipolare lo spettatore.



Alessandra Ferreri (1988) è regista, coreografa e drammaturga di origine bergamasca. Si trasferisce in Francia dove ottiene un Master in Regia e Scenografia a Bordeaux. Partendo da esperienze autobiografiche, i suoi primi progetti scenici indagano le falle del sistema sociale.



Matteo Sedda (1990) il performer e coreografo di origine sarda, si è diplomato alla DanceHaus, Accademia di danza contemporanea di Milano. Ha lavorato per diversi artisti come Enzo Cosimi Dal 2020 collabora con i compositori musicali Dag Taeldeman e Andrew Van Ostadeby con la performance “Bodybodybody”.



Joshua Vanhaverbeke (1993) è un coreografo, compositore e light designer belga che vive e lavora a Bruxelles. Si è laureato alla LUCA di Gent dove la sua ricerca si è concentrata sul principio della contemplazione passiva, portandolo all’ideazione di installazioni e progetti video. Ma dopo aver collaborato per diversi anni principalmente come sound e light designer in vari progetti internazionali, oggi sviluppa un linguaggio scenico ibrido attraverso la coreografia, sound e light design.



In conclusione: Performance vincitrice del bando Danza Urbana XL 2022 Azione del Network Anticorpi XL

Concept e coreografia: Alessandra Ferreri, Matteo Sedda, Joshua Vanhaverbek

Coordinamento artistico: Alessandra Ferreri Performance: Matteo Sedda

Creazione suono e luci: Joshua Vanhaverbeke Aiuto alla produzione: Céline Pasquier

Produzione: Fuorimargine – Centro di produzione di danza e arti performative della Sardegna (IT)

Coproduzione: La Balsamine, Bruxelles (BE); KVS, Brussels (BE); Théâtre de Vanves, Paris (FR); S’ALA produzione, Sassari (IT)

Durata: 40′

