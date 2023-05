Per le imprese è sempre più importante la gestione della comunicazione in tutte le sue componenti, e la buona reputazione è decisiva anche per le performance in Borsa. Nasce da questo principio l’unione tra le società Cattaneo Zanetto e Community, che hanno dato vita alla holding Excellera. Ne ha parlato Auro Palomba, fondatore e amministratore delegato di Community Group, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

