ISEMinari – Intelligenza artificiale

Martedì 23 maggio 2023, dalle ore 11.30, Paolo Baldriga terrà la conferenza intitolata Intelligenza artificiale: sfide, opportunità, insidie per la ricerca storica. Promossa dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR). Nell’ambito del ciclo di incontri «ISEMinari» 2023.

L’incontro è finalizzato a stimolare il dibattito tra specialisti in merito alle potenzialità ed alle criticità nella relazione sempre più cogente tra le nuove tecnologie informatiche e lo studio del passato. Sotto il profilo etico e con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di ricerca valorizzabili sul piano nazionale e su quello internazionale. Oltre ad una panoramica sull’Intelligenza Artificiale e sull’ampio ventaglio di possibili applicazioni dell’IA nella ricerca storica più aggiornata. Verranno delineate le funzionalità ed alcuni esempi concreti dell’utilizzo di ChatGPT.

Paolo Baldriga è laureato in Scienze statistiche ed economiche e vanta un’esperienza ventennale in aziende multinazionali come direttore marketing e come consigliere di amministrazione nei settori del banking, retail, media e telecomunicazioni in Italia, Svizzera e Germania. Quale esperto di coaching provvisto di credenziali ICF e team coach, è cofondatore della prima piattaforma di coaching on line in Italia: www.doyoucoach.com. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo «Coaching e Neuroscienze» (con Raquel Guarnieri, 2018) e «Dialogo tra menti: L’incontro tra Coaching Ontologico e Intelligenza Artificiale» (con Andrea Ferrante, 2023).

L’incontro si terrà esclusivamente da remoto e sarà trasmesso e successivamente caricato sul canale YouTube dell’ISEM-CNR: https://www.youtube.com/@isem-cnr

