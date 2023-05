«ISEMinari» – Banche, commercio, integrazione, mercoledì 17 maggio all’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

«ISEMinari» 2023 – «Banche, commercio, integrazione. Il Mediterraneo come spazio di cooperazione e di sviluppo», 17 maggio, ore 11.00 presso l’Aula D2 del Dipartimento di scienze umanistiche

Mercoledì 17 maggio, dalle ore 11.00, si terrà il Seminario intitolato «Banche, commercio, integrazione. Il Mediterraneo come spazio di cooperazione e di sviluppo». Il seminario è promosso dal Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Si terrà nell’ambito di «Scritture e riscritture della storia», percorso seminariale del corso di Storia moderna e Public History. E’ inoltre promosso anche dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR), nell’ambito del ciclo «ISEMinari» 2023.

Coordinati da Gaetano Sabatini (Direttore ISEM-CNR / Università Roma Tre) e Francesco Dandolo (Università Federico II di Napoli), parteciperanno alla discussione Mario Robiony (Università di Udine) e Alessandro Albanese Ginammi (Università per Stranieri di Perugia). Fondamentali anche gli interventi di Renato Raffaele Amoroso (Università di Napoli Federico II), Marco Bertuccio (Università Roma Tre) e Dario Salvatore (Università di Udine).

L’evento si terrà in presenza, presso l’Aula D2 del Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Via Santa Caterina da Siena, 37, Napoli).

