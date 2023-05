Intelligenza artificiale: tra paure e meraviglia

La diffusione delle intelligenze artificiali è inarrestabile. Alcuni le ammirano come frutto del genio umano. Altri le temono, per istinto o perché suggestionati da romanzi e film di fantascienza non proprio confortanti. Come sono impiegate oggi le IA più sofisticate?

advertisement

La diffusione delle IA

Le intelligenze artificiali sono oggi tanto presenti, che spesso i loro utilizzatori non si accorgono nemmeno della loro presenza. La loro potenzialità principale è quella di imparare, nei processi definiti di machine learning, e di analizzare quantità di dati che gli esseri umani non riuscirebbero a gestire. Da queste due abilità particolari delle IA, derivano direttamente le applicazioni in molti campi.

Le IA per la produzione industriale

Molte delle prime applicazioni delle intelligenze artificiali riguardano il campo prettamente industriale. La gestione di parti complesse delle più moderne catene di montaggio richiede una programmazione raffinata quale solo quella di una IA moderna sa garantire. L’esecuzione di performance di precisione o la movimentazione dei macchinari più complessi sono soltanto alcuni degli esempi più validi in questo settore.

IA innovative per l’intrattenimento

Non da meno, un altro campo di applicazione delle IA si lega direttamente al mondo del gioco online. In questo vasto ambito, un’implementazione nelle slot machine a pagamento permette a questi intrattenimenti di conoscere i comportamenti dei giocatori, riconoscerne le abilità e dunque calibrare la sfida e tutto ciò che ne è contorno. Le IA possono adattare la difficoltà del gioco al livello del singolo utente e contemporaneamente avvolgerlo in effetti sonori e visivi capaci di invogliarlo a giocare responsabilmente e con costanza.

Le IA in ambito medico

A metà tra studio dell’utente e precisione, si colloca l’applicazione sempre più nutrita di IA in campo medico. Dall’elaborazione di diagnosi all’assistenza alla riabilitazione, passando per l’analisi dei dati necessari alla messa a punto di vaccini e farmaci innovativi, l’applicazione delle IA nel campo della medicina di precisione sta facendo passi da gigante.

H3 Le IA per la creazione di testi e immagini

Non da ultimo, le IA stanno dimostrando una sorta di innato talento nella creazione di testi e immagini. Questo è il caso del noto ChatGPT, che sta facendo molto parlare di sé; ma anche della IA Midjourney, che di recente ha creato delle immagini di una ipotetica Pasquetta in Sardegna: tutte molto realistiche e curate nei dettagli, ma nessuna di queste è ovviamente autentica.

Data la vastità dei campi di impiego delle IA appare naturale una certa dose di diffidenza. Quando queste intelligenze artificiali smetteranno di aver bisogno degli input umani e cominceranno a operare per conto loro, cosa potrà fermarle? Sarà un momento da temere? O nessuno si accorgerà della differenza?