Insulae Lab – A Berchidda lo spettacolo “Nur Bisu” di Matteo Muntoni

Dopo lo straordinario successo della produzione originale “L’uomo che volle essere Peròn”. Con Insulae Lab tocca ad un ospite assai gradito salire sul palcoscenico logudorese

“L’uomo che volle essere Peròn” ancora risuona nella mente del pubblico che lo scorso 5 maggio ha raggiunto Berchidda, accogliente casa madre del progetto Insulae Lab. E’ tuttavia già tempo di tornare in platea e accogliere un altro amato ospite del Centro di Produzione Musica: Matteo Muntoni, con il suo “Nur Bisu“.

Il nuovo appuntamento in cartellone è fissato per le ore 21 di sabato 20 maggio. Appuntamento con l’estro e l’opera di un autore interamente dedicata alla Sardegna nuragica e all’indissolubile connessione tra passato e presente. Ma anche alla persistente forza identitaria del suo popolo. Questo il senso del lavoro in musica di Matteo Muntoni. E’ infatti quanto permea il suo ultimo disco (“Nur Bisu” appunto) uscito per S’ardmusic e distribuito da Egea Music.

“Nur” rappresenta l’intera epopea della Sardegna antica e “Bisu” (sogno) si riferisce alle leggende orali e alle tradizioni culturali che caratterizzavano il tempo della vita comunitaria sarda del passato: elementi che diventano entrambi fonte di ispirazione per la creazione di una dimensione quasi onirica.

Il progetto Insulae Lab

Il viaggio nella musica Mediterranea e del Mediterraneo del progetto Insulae Lab – Centro di Produzione Musica (direzione artistica di Paolo Fresu) prosegue quindi a vele spiegate in questa sua seconda annata di navigazione. Lungo la rotta fanno e faranno capolino altre nuove produzioni originali e altri grandi ospiti immersi nell’arte che li caratterizza e nel bacino del mare che ci circonda. Donne e uomini pronti ad incontrarsi e raccontarsi al pubblico di Berchidda, dell’intera Sardegna, delle terre bagnate dal mare Mediterraneo.

Informazioni e biglietti

Sarà possibile inserire l’appuntamento fra le proposte del vostro abbonamento libero sul circuito Ticketmaster. Per biglietti e abbonamenti è possibile rivolgersi anche al botteghino del Teatro, prima di ogni serata. Informazioni al 342 647 6726.

