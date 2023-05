Inaugurato a Latte Dolce L’Aics Park

Il parco di Latte Dolce sarà il nuovo polmone verde e spazio giochi della città

È stato inaugurato sabato 27 maggio a Sassari nel quartiere di Latte Dolce, in un’area verde di 2300 metri quadri, l’AiCS PARK. Il nuovo polmone verde della città è stato trasformato in un grande parco giochi, attrezzato dal comitato provinciale di Sassari dell’AiCS, grazie anche al contributo degli alunni dell’istituto comprensivo “Latte Dolce – Agro” guidato dal dirigente scolastico Antonello Pilu che hanno aderito con entusiasmo al contest “Il parco che vorrei”. L’area incolta che sorgeva attorno alla sede di via Cedrino è stata completamente recuperata, dopo l’acquisizione avvenuta grazie ad un accordo con il comune di Sassari. L’AiCS ha raccolto i disegni, gli elaborati, le poesie e addirittura un plastico con tanto di altane, scivoli e laghetto e ha provato ad esaudire le richieste dei giovani studenti della scuola d’infanzia e primaria di via Cilea e della scuola secondaria di via Cedrino, guidati dalla professoressa Maria Antonietta Scodino, in particolare le casette per gli uccellini, il tappeto elastico, la palla arrampicata e le porte da calcio.

La cerimonia è stata aperta dalla sfilata di alcune giovani componenti del gruppo folk “Santu Giagu” di Ittireddu, accompagnati dall’organettista di Bottidda, Domenico Pais. Dopo i saluti istituzionali, presente il vicesindaco di Sassari, l’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza, è intervenuto l’ospite d’onore della cerimonia, il campione paralimpico Jeff Onorato, maestro della Federazione Italiana Sci Nautico, che diffonde da anni la cultura dell’inclusione attraverso lo sport. Autore del libro, del fumetto e del video “Millo…Mì” che ha come protagonista il celebre granchietto parlante, Onorato insegna a ragazze e ragazzi che le differenti abilità sono importanti e motivo di orgoglio, e che possono essere migliorate anche attraverso la pratica sportiva.

Il video è stato proiettato nel piccolo Teatro AiCS per i bambini presenti alla cerimonia ai quali è stata distribuita anche una copia del fumetto.

Tante le attività durante la giornata di apertura dell’AiCS Park: il corso gratuito di disostruzione pediatrica promosso dall’ente di formazione e rivolto a genitori, nonni, educatori, insegnanti e baby-sitter; l’Open day per i corsi gratuiti di ginnastica dolce, mindfulness, difesa personale, camminata per gli over 60, all’interno del programma MiGio.Act, organizzato da Aics in collaborazione con Sport e Salute. Durante l’evento è stato possibile visitare anche l’orto sinergico realizzato in collaborazione con la dottoressa Angelica Lamberti, responsabile scientifica del progetto sulla gestione non farmacologica dello stress, e approfondire nell’apposito stand, allestito per l’occasione, anche i principali contenuti formativi dei corsi di laurea di Unitelma Sapienza, di cui AiCS è polo didattico per la Sardegna. Coinvolte le classi dei corsi O.SS. dell’AiCS che si sono occupate dell’accoglienza e dell’assistenza degli ospiti degli istituti per anziani invitati, L‘animazione per i bambini è stata curata dalle operatrici del comitato provinciale dell’AiCS e delle giovani partecipanti ai corsi di baby – sitter ed estetista, attivati dall’ente di formazione professionale. Presenti con i loro stand anche alcune associazioni con le quali l’AiCS collabora abitualmente, in particolare: le associazioni marinaresche sportive e promotori di iniziative sociali e solidali I Sette Mari di Porto Torres, Bentu Maestru, Il Marinaio e Libeccio di Alghero, Calic Mare di Fertilia, il gruppo sportivo “Guido Sieni” di Sassari e l’associazione Shardana Paintball di Ittiri.

L’accesso al parco sarà regolamentato e riservato ai soci AiCS. Il costo della quota associativa è di 5 euro e comprende anche la copertura assicurativa.

L’AiCS Park sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19.30.