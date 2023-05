Il viceministro Edoardo Rixi al Mare Global Forum di Genova

Sarà il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Edoardo Rixi, a tracciare le conclusioni del primo Mare Global Forum che si svolgerà venerdì 26 maggio a Genova, presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Genova.

Di ritorno da una missione in Sud-est asiatico, il Viceministro coglierà l’occasione per fornire anche le indicazioni più recenti in merito allo sviluppo delle relazioni internazionali nel mondo dei trasporti marittimi e all’avanzamento dei grandi progetti infrastrutturali del Paese.

Il Mare Global Forum che si svolgerà a Genova si pone tre obiettivi prioritari: il primo,

abbattere le barriere che hanno impedito sino a oggi ai vari protagonisti dell’economia

del mare di dialogare, collaborare, e creare valore aggiunto comune; il secondo, fare

comprendere ai decision e agli opinion makers del Paese, che l’unica autentica risorsa

che può rappresentare un asset esclusivo dell’Italia, anche nello scenario europeo, è

il mare; il terzo, porre le fondamenta di una piattaforma comune di dialogo di confronto

che accenda i riflettori, come è logico che accada, sul Mediterraneo.



Genova, 17 maggio 2023

